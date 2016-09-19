ООН: террористические группировки в Сирии продолжают убийства и пытки

ЖЕНЕВА, 19 сентября. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Террористические группировки "Исламское государство" (ИГ), "Джебхат ан-Нусра" (запрещены в РФ) и другие продолжают убийства и пытки на контролируемых ими территориях Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил в понедельник председатель комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, бразильский юрист Паулу Сержиу Пинейру, представляя ее очередной доклад на сессии Совета ООН по правам человека.

"Террористические группировки, действующие в Сирии, продолжают использовать жестокость для порабощения гражданского населения под их контролем", - отметил Пинейру, добавив, что в провинции Идлиб группировка "Джебхат Фатх аш-Шам", ранее называвшаяся "Джебхат ан-Нусра", "опирается на учрежденные на скорую руку суды, процедуры которых не имеют ничего общего со справедливым правосудием". Задержанные люди на контролируемой ею территории "подвергаются жестоким пыткам", им препятствуют в получении медицинской помощи.

Как подчеркнул председатель комиссии, "так называемое "Исламское государство" продолжает похищать, пытать и жестоко убивать тех, кого считает врагами, включая гражданских лиц и представителей меньшинств". В свою очередь, "группировки, включая "Ахрар аш-Шам", продолжают захватывать в заложники гражданских лиц с целью получения выкупа или обмена пленными". В местах задержания заложники "подвергаются избиениям и воздействию электрошока".

Председатель комиссии ООН призвал все стороны "немедленно и без предварительных условий освободить произвольно задержанных гражданских лиц, особенно женщин, детей и пожилых людей". Комиссия считает, что "исключительно важно предотвратить эти нарушения, в том числе путем мониторинга мест задержания международно признанными организациями". Такой доступ, напомнил Пинейру, представляет собой практику, которая применяется во время конфликтов в течение последних 10 лет.

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье