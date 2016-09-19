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Эрдоган: оппозиция Сирии при поддержке Анкары продолжит наступление в направлении Алеппо

Международная панорама
19 сентября, 11:38 UTC+3 АБУ-ДАБИ АБУ-ДАБИ 19, сентября. /ТАСС
По словам президента Турции, отряды оппозиционной "Сирийской свободной армии" будут продвигаться к населенному пункту Эль-Баб, который контролируется стронниками ИГ
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АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. Отряды сирийской оппозиции, участвующие в операции турецкой армии "Щит Евфрата" на севере Сирии, намерены продолжить продвижение на юг, в направлении города Алеппо. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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Вид на Цитадель Алеппо из Старого города, Алеппо, 5 марта
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Алеппо: перемирие на руинах

По его словам, которые приводит телеканал Sky News Arabia, "формирования сирийской оппозиции, задействованные в операции "Щит Евфрата", намерены продолжать свое наступление в южном направлении, после того как приграничные районы были очищены от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России)". Эрдоган добавил, что отряды оппозиционной "Сирийской свободной армии" (ССА) будут продвигаться к населенному пункту Эль-Баб, который в настоящее время контролируется сторонниками ИГ".

Эль-Баб расположен приблизительно в 40 километрах от Алеппо.

Турция 24 августа начала операцию "Щит Евфрата" с целью создания "зоны безопасности" у своей границы и ввела в Сирию бронетанковые подразделения и части спецназа. В настоящий момент турецкие войска и формирования ССА контролируют 90-километровую полосу между пограничными городами Аазаз и Джараблус.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
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