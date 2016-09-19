Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными

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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Фракция "Народный фронт" зарегистрировала в Верховной раде Украины проект постановления о признании выборов в Госдуму России нелегитимными из-за проведения голосования в Крыму. Об этом на брифинге сообщил лидер "фронтовиков", бывший премьер-министр Арсений Яценюк.
"Обращаемся к членам парламента и профильного комитета безотлагательно собраться, рассмотреть проект постановления и на этой неделе проголосовать и принять соответствующее заявление о признании нелегитимности выборов в Госдуму Российской Федерации", - подчеркнул Яценюк. Он выразил надежду, что Рада уже во вторник начнет рассмотрение этого вопроса.
"Убежден, что президент Украины, который сейчас находится на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, также обратится с заявлением к нашим западным партнерам и к членам ООН с тем, чтобы выборы не были признаны, чтобы мир продемонстрировал: Россия незаконно провела выборы на украинской территории, Россия незаконно сформировала Государственную думу", - отметил Яценюк.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в нем приняли участие более 80 процентов имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.