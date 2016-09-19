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Чернобыльцы протестуют под Радой, требуя вернуть отобранные льготы и пенсии

Международная панорама
19 сентября, 11:37 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС
Ликвидаторы аварии на ЧАЭС также требуют возобновить дополнительные пенсии и компенсации в зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность
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КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Митинг ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) с требованием вернуть им пенсии и льготы проходит под зданием Верховной рады. Как передает с места события корреспондент ТАСС, около полутора сотен человек настаивают на том, чтобы депутаты внесли изменения в закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

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Документ предлагает, в частности, вернуть отобранные пять лет назад пенсионные выплаты для чернобыльцев, а также возобновить дополнительные пенсии и компенсации в зависимости от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

У протестующих в руках плакаты с лозунгами "Ликвидаторы требуют возвращения пенсий", "Власть, не уничтожай чернобыльцев!", "Герои Чернобыля спасли страну, которая их добивает!"

Украинское правительство в ноябре 2011 года приняло постановление, которым ликвидировало льготы и пенсии чернобыльцам. Тогда спикер Верховной рады Владимир Литвин, встав на сторону кабинета министров, заявлял, что "чернобыльцы не могут требовать сверхвысокие пенсии", а бюджет не может выдержать значительных социальных выплат ликвидаторам аварии на ЧАЭС.

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