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МИД КНР: Токио саботирует усилия по разрешению споров в Южно-Китайском море

Международная панорама
19 сентября, 11:56 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
Представитель китайского внешнеполитического ведомства также заявил, что Пекин будет работать со странами АСЕАН для надлежащего разрешения проблемы Южно-Китайского моря
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ПЕКИН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Япония саботирует усилия международного сообщества по разрешению территориальных споров в Южно-Китайском море. Так официальный представитель МИД КНР Лу Кан прокомментировал в понедельник на регулярном брифинге заявление министра обороны Японии Томоми Инады о том, что ВМС страны будут чаще проводить учения в Южно-Китайском море.

"На саммите Китай - АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) было принято решение в полной мере и эффективно проводить консультации по Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море (ЮКМ), чтобы как можно скорее принять кодекс поведения сторон. Это отражает коллективную волю региональных государств в отношении разрешения вопроса Южно-Китайского моря", - отметил Лу Кан. "Однако Япония всеми силами пытается саботировать эти усилия и предпринимает попытки вмешаться в вопросы Южно-Китайского моря и обострить ситуацию в регионе, действуя от имени международного сообщества", - подчеркнул дипломат. По его словам, Токио, осознавая, что находится в меньшинстве, также попытался сформировать "клику государств", навязывая свою волю другим странам.

"КНР намерена решительно защищать свой суверенитет и интересы в Южно-Китайском море. Китай также будет работать со странами АСЕАН для надлежащего разрешения проблемы Южно-Китайского моря", - резюмировал официальный представитель МИД КНР.

15 сентября министр обороны Японии Томоми Инада во время своего официального визита в Вашингтон заявила о том, Токио намерен проявлять большую активность в Южно-Китайском море посредством проведения там совместных учений с США и другими региональными партнерами.

На протяжении десятилетий Китай ведет споры с несколькими государствами региона по поводу принадлежности ряда островов в ЮКМ, в частности с Вьетнамом, Брунеем, Малайзией и Филиппинами. Прежде всего речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо).

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