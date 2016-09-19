Власти Литвы выделят молочному сектору €13,3 млн компенсации за продэмбарго РФ

ВИЛЬНЮС, 19 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Правительство Литвы приняло решение компенсировать часть потерь, понесенных производителями молока из-за утраты российского рынка в результате ответных мер Москвы на санкции ЕС.

Как сообщил журналистам премьер-министр Альгирдас Буткявичюс, на эти цели направляется €13,3 млн.

"Молочной сектор нашей страны все еще ощущает негативные последствия российского эмбарго на литовскую продукцию. Финансовая поддержка производителям молока послужит стабилизации положения", - отметил он.

Глава правительства неоднократно заявлял, что Литва понесла самые значительные среди всех государств ЕС финансовые потери из-за российского продовольственного эмбарго. В 2015 году только производители молока недосчитались €75 млн.

Согласно ранее оговоренному регламенту, правительство заручилось согласием Еврокомиссии на то, что направит на компенсации такую же сумму, какую со своей стороны выделяет Брюссель. Решение о финансовой помощи в размере по €13,3 млн от обеих сторон с Еврокомиссией было согласовано в июле 2016 года.

В августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" в качестве ответа на санкции стран Запада. На этом основании правительство России ввело временный запрет на импорт говядины, свинины, овощей и фруктов, мяса птицы, рыбы, сыров, молока и большинства видов молочных продуктов из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии и Норвегии.