В Таиланде появится отдельный суд по делам о коррупции

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БАНГКОК, 19 сентября. /ТАСС/. Отдельный суд, специализирующийся исключительно на делах о коррупции, начнет свою работу в Таиланде с 3 октября. В этом новом учреждении будут работать 20 опытных судей, ранее специализирующихся на рассмотрении подобных дел.
Создание судебной инстанции для коррупционеров - инициатива премьер-министра Праюта Чан-Очи, пообещавшего полностью искоренить это социальное зло в Таиланде в течение 20 лет. "Есть уже 70 дел, с рассмотрения которых мы начнем свою работу. Среди подсудимых будут в том числе высокопоставленные чиновники", - сообщил журналистам председатель нового суда Амнат Пхуангчомпху.
Как ожидается, благодаря узкой специализации все процессы по делам о взятках и превышении служебных полномочий в новом суде будут проходить существенно быстрее, чем в обычных инстанциях. Уже известно, что новый суд разделен на две инстанции - первую и апелляционную. После 3 октября все дела о коррупции даже если и попадут в обычные суды, впоследствии будут перенаправлены в новое антикоррупционное учреждение.
Еще в 2013 году в Институте изучения проблем развития Таиланда констатировали, что уровень коррупции в стране достиг рекордной отметки: взятки составляют от 30 до 50% стоимости бизнес-проектов. Тогда же в Таиланде опрос общественного мнения показал, что 70% компаний в стране прибегали к взяткам как средству достижения деловых целей.