Олланд: работа по предотвращению терактов во Франции потребует дополнительных средств

ПАРИЖ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французские власти продолжат на постоянной основе работу по предотвращению терактов, для чего потребуется задействовать дополнительные средства. Об этом заявил в понедельник президент Франции Франсуа Олланд, выступая на церемонии в память о жертвах терроризма, которая прошла на территории парижского Дома инвалидов.

"Страх остается, и он касается почти всех наших сограждан, которые говорят себе, что однажды они также могут пострадать (от терактов). Вот почему мы должны поставить на постоянную основу уже начатые действия - я имею в виду, разумеется, все средства по предотвращению, предупреждению терактов. Это постоянная работа, которая потребует дополнительных средств помимо тех, решения о которых я уже принял", - сказал он.

Олланд также пообещал, что правительство республики "поставит на постоянную основу работу в помощь жертвам" терактов. "Функционирование и правила работы Гарантийного фонда помощи жертвам будут реформированы. Его ресурсы будут существенно пересмотрены", - указал он.

Церемония поминовения с участием политиков и представителей общественных организаций, занимающихся помощью пострадавшим от терактов, проходила сегодня в Интендантском саду парижского Дома инвалидов. Она была посвящена памяти 230 французов, погибших за последний год от рук террористов во Франции и за рубежом, включая теракты 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени, террористические атаки в Уагадугу (Буркина-Фасо), Гран-Басаме (Кот-д'Ивуар), Брюсселе (Бельгия), Гао (Мали), нападение с массовыми жертвами 14 июля в Ницце, а также единичные атаки в других городах Франции.

В знак памяти перед собравшимися были зачитаны имена всех 230 погибших, а к памятнику жертвам терроризма, установленном в Интендантском саду, были возложены 230 белых роз. "Еще никогда наша страна не подвергалась нападению подобного преступного масштаба, с подобной разрушительной яростью и варварской жестокостью", - подчеркнул Олланд, выступая на церемонии.

Поминовение жертв терактов 19 сентября проходит во Франции ежегодно по инициативе общественных организаций жертв террора. Эта дата установлена в память о взрыве на борту самолета французской авиакомпании UTC, выполнявшего рейс Браззавиль-Париж и уничтоженного в небе над Нигером 19 сентября 1989 года. Жертвами трагедии тогда стали 170 человек, находившихся на борту лайнера. Согласно выводам французских следователей, взрыв был организован усилиями ливийской разведки в связи с французской военной помощью Чаду, находившемуся в состоянии вооруженного конфликта с Ливией в период с 1978 по 1987 годы.