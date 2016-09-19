Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Олланд: работа по предотвращению терактов во Франции потребует дополнительных средств

Международная панорама
19 сентября, 12:44 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, сентября. /ТАСС
Президент Франции также пообещал, что правительство республики "поставит на постоянную основу работу в помощь жертвам" терактов
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Французские власти продолжат на постоянной основе работу по предотвращению терактов, для чего потребуется задействовать дополнительные средства. Об этом заявил в понедельник президент Франции Франсуа Олланд, выступая на церемонии в память о жертвах терроризма, которая прошла на территории парижского Дома инвалидов.

Читайте также новости по теме:
Теракты во Франции
МВД Франции: ЕС должен законодательно ограничить шифрование таких сетей, как Telegram
Папа Франциск примет 17 августа на частной аудиенции Франсуа Олланда
СМИ: власти Канна запретили ходить на пляж в купальных костюмах для мусульманок

"Страх остается, и он касается почти всех наших сограждан, которые говорят себе, что однажды они также могут пострадать (от терактов). Вот почему мы должны поставить на постоянную основу уже начатые действия - я имею в виду, разумеется, все средства по предотвращению, предупреждению терактов. Это постоянная работа, которая потребует дополнительных средств помимо тех, решения о которых я уже принял", - сказал он.

Олланд также пообещал, что правительство республики "поставит на постоянную основу работу в помощь жертвам" терактов. "Функционирование и правила работы Гарантийного фонда помощи жертвам будут реформированы. Его ресурсы будут существенно пересмотрены", - указал он.

Церемония поминовения с участием политиков и представителей общественных организаций, занимающихся помощью пострадавшим от терактов, проходила сегодня в Интендантском саду парижского Дома инвалидов. Она была посвящена памяти 230 французов, погибших за последний год от рук террористов во Франции и за рубежом, включая теракты 13 ноября 2015 года в Париже и Сен-Дени, террористические атаки в Уагадугу (Буркина-Фасо), Гран-Басаме (Кот-д'Ивуар), Брюсселе (Бельгия), Гао (Мали), нападение с массовыми жертвами 14 июля в Ницце, а также единичные атаки в других городах Франции.

В знак памяти перед собравшимися были зачитаны имена всех 230 погибших, а к памятнику жертвам терроризма, установленном в Интендантском саду, были возложены 230 белых роз. "Еще никогда наша страна не подвергалась нападению подобного преступного масштаба, с подобной разрушительной яростью и варварской жестокостью", - подчеркнул Олланд, выступая на церемонии.

Поминовение жертв терактов 19 сентября проходит во Франции ежегодно по инициативе общественных организаций жертв террора. Эта дата установлена в память о взрыве на борту самолета французской авиакомпании UTC, выполнявшего рейс Браззавиль-Париж и уничтоженного в небе над Нигером 19 сентября 1989 года. Жертвами трагедии тогда стали 170 человек, находившихся на борту лайнера. Согласно выводам французских следователей, взрыв был организован усилиями ливийской разведки в связи с французской военной помощью Чаду, находившемуся в состоянии вооруженного конфликта с Ливией в период с 1978 по 1987 годы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Теракты во Франции
Страны
Франция
Персоны
Олланд, Франсуа
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
3
Уголовное дело возбуждено по факту убийства девушки в парке в центре Москвы
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
6
Россия не присоединилась к обязательствам гуманитарного саммита в Стамбуле
7
Гражданин РФ подозревается в изнасиловании около 100 женщин на территории Белоруссии
Темы дня
Реклама