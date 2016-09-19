Заседание группы поддержки Сирии состоится в Нью-Йорке 20 сентября

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БЕРЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Министерское заседание Международной группы поддержки Сирии (МГПС) в Венском формате состоится 20 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
"Договоренность о перемирии, достигнутая между США и РФ девять дней назад, истекает, - сказал он. - Поэтому хорошо, что российский и американский министры иностранных дел предложили участникам МГПС поговорить завтра в Нью-Йорке".
В свою очередь представитель германского правительства Штеффен Зайберт заявил, что ФРГ "призывает все стороны конфликта придерживаться согласованного перемирия". "Мы сожалеем, что поступает информация о нежелании режима в Сирии продолжать перемирие, что могло бы позволить оказывать гуманитарную помощь", - сказал он. По его данным, Дамаск ограничивает доставку гуманитарных грузов. Зайберт также призвал Россию оказать на сирийские власти давление, чтобы ситуация изменилась.
9 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают договоренности о разграничении оппозиции и террористов, процедуры реагирования на нарушение перемирия, а также вопросы доставки гуманитарной помощи.