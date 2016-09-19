Яценюк: проект "Стена" на границе с Россией за 1,5 года выполнен на 12%

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Проект создания полосы фортификационных сооружений и охранных систем на российско-украинской границе, который его авторы в Киеве называют "Стеной" и "Европейским валом", за 1,5 года строительства продвинулся только на 12% и требует новых денежных вливаний от правительства. Об этом заявил один их вдохновителей проекта, бывший премьер-министр Арсений Яценюк.

"В течение последних 1,5 лет имеет место существенное недофинансирование проекта. Он отвечает лучшим показателям аналогичных проектов, которые сейчас строят на Западе. Пока из-за отсутствия средств, по данным Госпогранслужбы Украины, этот проект реализован только на 12%", - приводит слова Яценюка телеканал "Эспрессо".

Экс-премьер также высказался, что люди, критикующие эту стройку, или "не хотят, что бы между странами была стена", или являются "политическими полуфабрикатами".

"Стена" для Яценюка

В августе 2016 года Специальная антикоррупционная прокуратура Украины (САП) возбудила уголовное дело по фактам злоупотреблений при строительстве сооружений на границе с Россией. В Госпогранслужбе Украины ранее заявляли, что на границе с РФ уже оборудовано 230 км противотанковых рвов, свыше 70 километров металлического забора и 116 километров рокадных дорог. По данным ведомства, приобретено четыре подвижных боевых модуля "Тритон", развернута система оптико-электронного наблюдения на участке в Харьковской области.

С идеей построить "Стену" между Россией и Украиной в сентябре 2014 года выступил занимавший на тот момент пост премьер-министра Украины Арсений Яценюк. Границу между странами на протяжении почти 2 тыс. км должны укрепить наблюдательные вышками, средства сигнализации, а также опорные пункты для пограничников. До 2018 года на эти цели предполагалось направить 4 млрд гривен (примерно $160 млн).

Общественность и экспертов на Украине возмутила стоимость инженерных сооружений. К тому же сама идея проекта получила много критических оценок от специалистов, которые объясняли, что подобная линия в принципе не сможет сдержать гипотетическое наступление регулярной армии. Жители Украины также выражали недовольство "Стеной", публикуя в интернете фотографии размытых паводками рвов и перекошенных заборов, которые от окончательного падения спасают только подпорки из досок.

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