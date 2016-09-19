СМИ: террористическая ячейка может вести деятельность в Нью-Йорке и Нью-Джерси

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Активная террористическая ячейка может действовать в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси в США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как отмечает телеканал, подобные опасения высказали несколько сотрудников органов правопорядка.
В субботу в Сисайд-Парке в Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробежать участники благотворительного марафона. К СВУ были прикреплены еще два устройства, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента не было.
Позднее произошел взрыв в районе Челси в центре Нью-Йорка, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц.
Ранее в понедельник на железнодорожной станции в городе Элизабет (штат Нью-Джерси) была обнаружена подозрительная сумка, в которой, согласно заявлению мэра, было обнаружено устройство, состоящее из пяти элементов. Во время полицейской операции по обезвреживанию устройства прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.