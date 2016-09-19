Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: террористическая ячейка может вести деятельность в Нью-Йорке и Нью-Джерси

Международная панорама
19 сентября, 14:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, сентября. /ТАСС
Подобные опасения высказали несколько сотрудников органов правопорядка
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Активная террористическая ячейка может действовать в районе Нью-Йорка и Нью-Джерси в США. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Смотрите также
Барак Обама
Обама проинформирован о взрыве в Нью-Йорке

Как отмечает телеканал, подобные опасения высказали несколько сотрудников органов правопорядка.

В субботу в Сисайд-Парке в Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должны были пробежать участники благотворительного марафона. К СВУ были прикреплены еще два устройства, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента не было.

Позднее произошел взрыв в районе Челси в центре Нью-Йорка, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц.

Ранее в понедельник на железнодорожной станции в городе Элизабет (штат Нью-Джерси) была обнаружена подозрительная сумка, в которой, согласно заявлению мэра, было обнаружено устройство, состоящее из пяти элементов. Во время полицейской операции по обезвреживанию устройства прогремел взрыв. В результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите также

Подозрительная сумка на станции в Нью-Джерси взорвалась во время ее изучения роботом
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
В Нью-Джерси рядом с местом проведения марафона сработало взрывное устройство

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Верховная рада планирует признать выборы в России нелегитимными
2
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
3
Антону Носику грозит два года колонии за экстремизм
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
МО РФ: соблюдение перемирия в одностороннем порядке бессмысленно
6
В Неаполе повторилось "чудо святого Януария"
7
СМИ: изъятые у Захарченко миллиарды связаны с "семейным бизнесом"
Темы дня
Реклама