Тереза Мэй: миграционный кризис требует нового глобального подхода

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ЛОНДОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Разрешение миграционного кризиса требует от мирового сообщества разработки нового эффективного и глобального подхода. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в преддверии начала общеполитической дискуссии в рамках 71-й сессии ГА ООН.
"Во всем мире мы наблюдаем небывалый уровень миграции населения, и мы должны работать вместе, чтобы найти лучший ответ, который будет сосредоточен на наших гуманитарных усилиях для тех беженцев, которые остро нуждаются в защите", - приводит пресс-служба Даунинг-стрит слова британского премьера, которая отметила, что проблема миграции является "безотлагательным вопросом".
Глава правительства Соединенного Королевства выразила уверенность, что ключ к разрешению проблемы бесконтрольной миграции лежит в соблюдении "интересов самих мигрантов и государств, через которые они следуют и в которых они оседают". "Мы не можем сосредоточиться просто на устранении симптомов этого кризиса, мы должны заняться его первопричиной. Мы обязаны продолжить пытаться положить конец (военным) конфликтам, остановить преследования людей и нарушения прав человека, я думаю, что нам также необходим новый, более эффективный и глобальный подход по контролю миграции", - подчеркнула Мэй.