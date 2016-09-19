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Тереза Мэй: миграционный кризис требует нового глобального подхода

Международная панорама
19 сентября, 14:17 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник
Британский премьер уверена, что ключом к разрешению проблемы бесконтрольной миграции является соблюдение интересов мигрантов и государств, через которые они следуют и в которых они оседают
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ЛОНДОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Разрешение миграционного кризиса требует от мирового сообщества разработки нового эффективного и глобального подхода. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в преддверии начала общеполитической дискуссии в рамках 71-й сессии ГА ООН.

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"Во всем мире мы наблюдаем небывалый уровень миграции населения, и мы должны работать вместе, чтобы найти лучший ответ, который будет сосредоточен на наших гуманитарных усилиях для тех беженцев, которые остро нуждаются в защите", - приводит пресс-служба Даунинг-стрит слова британского премьера, которая отметила, что проблема миграции является "безотлагательным вопросом".

Глава правительства Соединенного Королевства выразила уверенность, что ключ к разрешению проблемы бесконтрольной миграции лежит в соблюдении "интересов самих мигрантов и государств, через которые они следуют и в которых они оседают". "Мы не можем сосредоточиться просто на устранении симптомов этого кризиса, мы должны заняться его первопричиной. Мы обязаны продолжить пытаться положить конец (военным) конфликтам, остановить преследования людей и нарушения прав человека, я думаю, что нам также необходим новый, более эффективный и глобальный подход по контролю миграции", - подчеркнула Мэй.

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