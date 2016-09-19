Мэр Нью-Йорка: расследование взрыва в Челси "определенно ведет" к версии о терроризме

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Расследование взрыва в нью-йоркском районе Челси "определенно ведет" к версии о теракте.

Об этом заявил мэр города Билл Де Блазио.

Агентство Reuters, цитирующее Де Блазио, также сообщило, что губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявляет о связи взрыва с иностранными группировками.

Взрыв в центре Манхэттена, в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов, произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск в воскресенье). В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами