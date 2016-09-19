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Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-Йорке

Международная панорама
19 сентября, 15:37 UTC+3
Правоохранительные органы пытаются определить, кто организовал взрыв в центре города и какими мотивами он руководствовался. Подробности происшествия - в материале ТАСС
Материал из 1 страницы
© AP Foto/Andres Kudacki

В субботу в оживленном районе Челси в центре Нью-Йорка в результате мощного взрыва, причиной которого, как считают власти, стало самодельное взрывное устройство, пострадали 29 человек. Инцидент произошел несколько дней спустя после годовщины крупнейших в стране терактов 11 сентября 2001 года.

Что известно о происшествии к данному моменту – в материале ТАСС.  

Когда произошел взрыв?

  • Взрыв произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья).

Где было заложено взрывное устройство?

  • Источник взрыва, скорее всего, находился в или рядом с мусорным контейнером, стоявшим на тротуаре у пересечения 23-й улицы и 6-й авеню.

Какие ранения получили пострадавшие?

  • Ранения схожи с вызываемыми шрапнелью - люди в основном пострадали от разлетевшихся осколков стекла.

В Челси было заложено только одно взрывное устройство?

  • Спустя несколько часов после происшествия правоохранительные органы в четырех улицах от места взрыва обнаружили подозрительное устройство.
  • Оно было вывезено с места происшествия.

Как были сделаны взрывные устройства?

  • Бомбы были изготовлены из скороварок и начинены поражающими элементами.
  • В обоих устройствах содержались поражающие элементы вроде подшипников.
  • К ним были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров.

Что зафиксировали камеры видеонаблюдения?

  • Записи камер наружного видеонаблюдения зафиксировали одного и того же человека в районе 23-й улицы, где произошел взрыв, а также на 27-й улице рядом с местом, где было обнаружено предположительно второе взрывное устройство.
  • Судя по записи, у мужчины в руках была сумка, которую он оставил на углу 27-й улицы.
  • Спустя некоторое время к сумке подошли двое мужчин, которые достали из нее и положили на асфальт предмет, похожий на устройство, обнаруженное впоследствии полицией. Речь идет о кастрюле-скороварке, из которой торчали провода.
  • Власти не могут наверняка утверждать, что эти двое имеют какое-то отношение к взрыву, а не являются бездомными, обыскавшими сумку в поисках денег.

Был ли взрыв в Челси единственным?

  • Ранее в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должен был проходить благотворительный массовый забег. К самодельной бомбе были прикреплены еще два устройства, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента не было.
  • В понедельник на железнодорожной станции в городе Элизабет (штат Нью-Джерси) был обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на устройства, обнаруженные в Сисайд-Парке. Во время полицейской операции по обезвреживанию устройства прогремел взрыв, никто не пострадал. 

Связаны ли инциденты с международным терроризмом?

Есть ли связь между взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси?

  • Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что у правоохранительных органов нет доказательств связи между взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси.
  • Между тем, по некоторым данным, телефон, который был соединен с обнаруженным в Нью-Йорке устройством, схож с аппаратом, прикрепленным к устройствам, заложенным в Нью-Джерси.

Есть ли подозреваемые?

  • В понедельник власти Нью-Йорка назвали имя подозреваемого в причастности к взрыву в Челси. Им оказался 28-летний житель США Ахмад Хан Рахами.
  • Ранее полиция Нью-Йорка совместно с ФБР в связи со взрывом в Нью-Йорке задержала пять человек.
  • Официально о связи задержанных со взрывом в мегаполисе не сообщалось.
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