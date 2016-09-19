Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-Йорке

В субботу в оживленном районе Челси в центре Нью-Йорка в результате мощного взрыва, причиной которого, как считают власти, стало самодельное взрывное устройство, пострадали 29 человек. Инцидент произошел несколько дней спустя после годовщины крупнейших в стране терактов 11 сентября 2001 года.

Что известно о происшествии к данному моменту – в материале ТАСС.

Когда произошел взрыв?

Взрыв произошел в субботу примерно в 20:30 по местному времени (03:30 мск воскресенья).

Где было заложено взрывное устройство?

Источник взрыва, скорее всего, находился в или рядом с мусорным контейнером, стоявшим на тротуаре у пересечения 23-й улицы и 6-й авеню.

Какие ранения получили пострадавшие?

Ранения схожи с вызываемыми шрапнелью - люди в основном пострадали от разлетевшихся осколков стекла.

В Челси было заложено только одно взрывное устройство?

Спустя несколько часов после происшествия правоохранительные органы в четырех улицах от места взрыва обнаружили подозрительное устройство.

Оно было вывезено с места происшествия.

Как были сделаны взрывные устройства?

Бомбы были изготовлены из скороварок и начинены поражающими элементами.

В обоих устройствах содержались поражающие элементы вроде подшипников.

К ним были присоединены мобильные телефоны, которые использовались в качестве таймеров.

Что зафиксировали камеры видеонаблюдения?

Записи камер наружного видеонаблюдения зафиксировали одного и того же человека в районе 23-й улицы, где произошел взрыв, а также на 27-й улице рядом с местом, где было обнаружено предположительно второе взрывное устройство.

Судя по записи, у мужчины в руках была сумка, которую он оставил на углу 27-й улицы.

Спустя некоторое время к сумке подошли двое мужчин, которые достали из нее и положили на асфальт предмет, похожий на устройство, обнаруженное впоследствии полицией. Речь идет о кастрюле-скороварке, из которой торчали провода.

Власти не могут наверняка утверждать, что эти двое имеют какое-то отношение к взрыву, а не являются бездомными, обыскавшими сумку в поисках денег.

Был ли взрыв в Челси единственным?

Ранее в субботу в городке Сисайд-Парк в соседнем с Нью-Йорком штате Нью-Джерси сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, стоявшем рядом с дорогой, по которой должен был проходить благотворительный массовый забег. К самодельной бомбе были прикреплены еще два устройства, которые не сдетонировали. Пострадавших в результате инцидента не было.

В понедельник на железнодорожной станции в городе Элизабет (штат Нью-Джерси) был обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на устройства, обнаруженные в Сисайд-Парке. Во время полицейской операции по обезвреживанию устройства прогремел взрыв, никто не пострадал.

Связаны ли инциденты с международным терроризмом?

Взрыв, прогремевший в субботу в Нью-Йорке, не связан с международным терроризмом, заявил в воскресенье губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

Между тем в правоохранительных органах опасаются, что в Нью-Йорке и Нью-Джерси может действовать активная террористическая ячейка.

В понедельник мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что расследование взрыва в Челси "определенно ведет" к версии о теракте.

Есть ли связь между взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси?

Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что у правоохранительных органов нет доказательств связи между взрывами в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Между тем, по некоторым данным, телефон, который был соединен с обнаруженным в Нью-Йорке устройством, схож с аппаратом, прикрепленным к устройствам, заложенным в Нью-Джерси.

Есть ли подозреваемые?

В понедельник власти Нью-Йорка назвали имя подозреваемого в причастности к взрыву в Челси. Им оказался 28-летний житель США Ахмад Хан Рахами.

Ранее полиция Нью-Йорка совместно с ФБР в связи со взрывом в Нью-Йорке задержала пять человек.

Официально о связи задержанных со взрывом в мегаполисе не сообщалось.