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Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам

Международная панорама
19 сентября, 15:18 UTC+3
В то же время в Минобороны Великобритании заявили, что не стали бы атаковать сирийские военные подразделения преднамеренно
Материал из 1 страницы
© Matt Cardy/Getty Images

ЛОНДОН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам. Об этом в понедельник сообщили в Министерстве обороны Соединенного Королевства.

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"Мы можем подтвердить, что Великобритания принимала участие в недавнем авиаударе коалиции в Сирии, который был нанесен в субботу к югу от города Дейр-эз-Зор", - говорится в официальном сообщении, распространенном британским оборонным ведомством, в котором также отмечается, что страны западной коалиции "прилагают совместные усилия для расследования" случившегося.

"Великобритания не атаковала бы сирийские военные подразделения преднамеренно", - сказали в Минобороны, отказавшись "на данном этапе" от дальнейших комментариев.

Командование сирийской армии 17 сентября сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения.

По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома города Дейр-эз-Зор самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В МИД РФ также указали, что действия пилотов коалиции находятся на грани потворства террористам. "Действия пилотов коалиции, если они, как мы надеемся, не были предприняты по указанию из Вашингтона, находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворствованием террористам ИГ", - отметили в министерстве. 

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