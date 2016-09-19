СМИ: спецслужбы США нашли сходства во взрывных устройствах в Нью-Йорке и Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Спецслужбы США заявили о наличии сходства взрывных устройств, найденных в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Об этом сообщило агентство Reuters, которое ссылается на представителя министерства национальной безопасности.

Между тем в воскресенье мэр Нью-Йорка Эндрю Куомо Куомо заявлял, что, по его данным, самодельные бомбы, заложенные на пути маршрута массового забега в Нью-Джерси в субботу, и устройства в Нью-Йорке различаются, и связи между двумя инцидентами обнаружено не было.