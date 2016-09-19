СМИ: международная коалиция вооружила две бригады иракских курдов

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АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. Международная коалиция, возглавляемая США, полностью вооружила две бригады иракских курдов, действующих на севере Ирака. Об этом сообщил телеканал "Ас-Сумария".
"Международная коалиция завершила вооружение двух бригад, составленных из курдских формирований "пешмерга", которые готовы к операции по освобождению от террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) города Эль-Хувейджа", - заявил командир одной из бригад Рибвар Занкане.
По его словам, коалиция передала курдским формированиям "различные виды самого современного оружия, в том числе специально оборудованные бронемашины, наиболее эффективно используемые в местных условиях". Новое вооружение, по убеждению Занкане, "значительно повлияет на результативность операции против ИГ в районе Эль-Хувейджа".
Юго-западные области иракской провинции Киркук, где и находится Эль-Хувейджа, были оккупированы ИГ в июне 2014 года. С тех пор из этих районов от репрессий радикалов бежали более 150 тыс. местных жителей, большинство из них - иракские курды, проживающие на севере страны.