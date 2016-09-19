Асад: антисирийские силы используют все возможное, чтобы продолжить войну

АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. Антисирийские силы используют все возможное, чтобы война в Сирии продолжалась.

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Об этом заявил президент Сирии Башар Асад.

По его словам, как сообщил сайт канцелярии президента САР, "враждебные Сирии силы в настоящее время используют всю свою энергию и возможности, чтобы террористическая война (в Сирии) продолжалась".

Свое заявление Асад сделал во время встречи с помощником министра иностранных дел Ирана, который находится с визитом в Дамаске.