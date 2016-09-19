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Против Януковича готовят новое уголовное дело

Международная панорама
19 сентября, 16:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, сентября. /ТАСС
Экс-президента могут обвинить в создании преступной группировки для хищения государственных средств
Материал из 1 страницы
Виктор Янукович

Виктор Янукович

© Валерий Матыцин/ТАСС, архив

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины планирует возбудить против бывшего президента страны Виктора Януковича новое уголовное дело. Об этом сегодня на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Против Януковича откроют новое уголовное производство", - сказал он. По словам главы надзорного ведомства, оно будет проходить по 255 статье Уголовного кодекса. "Я хочу отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 - "создание преступной группировки для хищения государственных средств", - пояснил он.

В настоящее время против Януковича на Украине уже возбуждено несколько дел, связанных с коррупционными преступлениями. В январе 2015 года власти страны объявили политика в международный розыск по линии Интерпола, обвинив в присвоении, растрате или завладении собственностью путем злоупотребления, совершенного в особо крупных размерах. Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича.

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