Против Януковича готовят новое уголовное дело

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура Украины планирует возбудить против бывшего президента страны Виктора Януковича новое уголовное дело. Об этом сегодня на заседании комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

"Против Януковича откроют новое уголовное производство", - сказал он. По словам главы надзорного ведомства, оно будет проходить по 255 статье Уголовного кодекса. "Я хочу отойти от обычных статей Уголовного кодекса, а применять больше статью 255 - "создание преступной группировки для хищения государственных средств", - пояснил он.

В настоящее время против Януковича на Украине уже возбуждено несколько дел, связанных с коррупционными преступлениями. В январе 2015 года власти страны объявили политика в международный розыск по линии Интерпола, обвинив в присвоении, растрате или завладении собственностью путем злоупотребления, совершенного в особо крупных размерах. Печерский районный суд Киева заочно арестовал Януковича.

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