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Британец Джулиан Кинг назначен еврокомиссаром по Союзу безопасности ЕС

Международная панорама
19 сентября, 16:21 UTC+3
Кинг будет занимать эту должность до 31 октября 2019 года? когда завершится срок действия полномочий нынешнего состава Еврокомиссии
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БРЮССЕЛЬ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Британский дипломат Джулиан Кинг назначен еврокомиссаром по Союзу безопасности Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

"19 сентября 2016 года Совет, по общему согласию с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, назначил Джулиана Кинга новым еврокомиссаром по Союзу безопасности", - говорится в заявлении ведомства.

В нем отмечается, что Кинг будет занимать эту должность до 31 октября 2019 года, когда завершится срок действия полномочий нынешнего состава Еврокомиссии.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон 8 июля предложил кандидатуру британского посла во Франции Джулиана Кинга на должность еврокомиссара. Карьерный дипломат, Кинг, хорошо знаком с брюссельскими институтами. Он отвечал за кадровые вопросы в офисе европейского комиссара по внешней торговле Питера Мандельсона, занимавшего этот пост в 2004-2008 гг., а также продолжил работать на этой должности при Кэтрин Эштон, сменившей Мандельсона.

Необходимость назначения нового представителя Великобритании в ЕС возникла после того, как еврокомиссар Джонатан Хилл, который занимался вопросами финансовой стабильности и услуг, а также рынка капитала, 25 июня подал в отставку. Он принял такое решение после референдума, на котором 51,9% британцев высказались за выход страны из ЕС. Свое решение Хилл объяснил тем, что страна вступает "в новую фазу" и было бы неправильно с его стороны остаться, "как будто ничего не произошло".

В ответ на это Лондон заявил, что намерен подыскать ему замену, несмотря на то, что большинство подданных проголосовали за Brexit. Учитывая, что Великобритания "полностью выплачивает взносы", она "имеет право иметь комиссара" в ЕС, заявил тогда Кэмерон

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