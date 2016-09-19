Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штаб Трампа: администрация Обамы "приуменьшает масштабы угрозы" от ИГ

Международная панорама
19 сентября, 17:45 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
В заявлении подчеркивается, что соперница Трампа - Хиллари Клинтон - "поддерживала провальную стратегию администрации Обамы в отношении ИГ"
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация США принижает масштабы угрозы, которую представляет террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Такое мнение высказал в понедельник в распространенном здесь заявлении сотрудник избирательного штаба кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа Джейсон Миллер.

"Когда Белый дом заявляет, что мы ведем информационную борьбу с ИГ и делает это после серии террористических вылазок на территории США, мы все должны испытывать озабоченность, - указывается в заявлении. - Американские военнослужащие в Ираке и Сирии находятся на передней линии борьбы с ИГ и в этой битве мы теряем людей. То, что администрация Обамы приуменьшает масштабы той самой угрозы, которой она дала возможность разрастись, служит еще одним напоминанием о том, что нам нужно новое руководство для борьбы против радикального исламского терроризма".

В заявлении подчеркивается, что соперница Трампа - кандидат на пост президента от демократической партии Хиллари Клинтон - "поддерживала провальную стратегию администрации Обамы в отношении ИГ".

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Персоны
Трамп, Дональд
Темы
Президентские выборы в США Борьба с "Исламским государством"
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В сквере в центре Москвы обнаружено тело убитой девушки
2
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
3
Опубликованы фото и видео испытаний пушки новейшего истребителя Т-50
4
Предприниматель в подмосковном Жуковском убит при выходе из дома
5
Завершено расследование дела по факту создания секты "бога Кузи"
6
Александр Кокорин: не ожидал такого резонанса от вечеринки в Монако
7
Лондон подтвердил свое участие в авиаударе международной коалиции по сирийским войскам
Темы дня
Реклама