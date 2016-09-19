Штаб Трампа: администрация Обамы "приуменьшает масштабы угрозы" от ИГ

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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Администрация США принижает масштабы угрозы, которую представляет террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ). Такое мнение высказал в понедельник в распространенном здесь заявлении сотрудник избирательного штаба кандидата на пост президента США от Республиканской партии Дональда Трампа Джейсон Миллер.
"Когда Белый дом заявляет, что мы ведем информационную борьбу с ИГ и делает это после серии террористических вылазок на территории США, мы все должны испытывать озабоченность, - указывается в заявлении. - Американские военнослужащие в Ираке и Сирии находятся на передней линии борьбы с ИГ и в этой битве мы теряем людей. То, что администрация Обамы приуменьшает масштабы той самой угрозы, которой она дала возможность разрастись, служит еще одним напоминанием о том, что нам нужно новое руководство для борьбы против радикального исламского терроризма".
В заявлении подчеркивается, что соперница Трампа - кандидат на пост президента от демократической партии Хиллари Клинтон - "поддерживала провальную стратегию администрации Обамы в отношении ИГ".
ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена.