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Здание суда в городе Атланта в штате Джорджия эвакуировано из-за подозрительного предмета

Международная панорама
19 сентября, 18:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко
Вокруг здания было выставлено оцепление, каких-либо подробностей правоохранительные органы не сообщают
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НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Подозрительный пакет найден в понедельник утром рядом со зданием суда в Атланте (штат Джорджия). Как сообщило информационное агентство Associated Press со ссылкой на представителя городской полиции Ким Джоунс, служащие из здания, где помимо суда расположена служба судебных приставов, были эвакуированы.

Вокруг здания было выставлено оцепление. Каких-либо других подробностей представители правоохранительных органов не сообщают.

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