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ВС Сирии: действие "режима тишины" сорвано боевиками

Международная панорама
19 сентября, 18:21 UTC+3
Бандформирования использовали перемирие для перегрупировки сил, говорится в коммюнике военного командования
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

БЕЙРУТ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Командование ВС Сирии объявило сегодня о завершении действия режима прекращения огня, который был введен семь дней назад на всей территории страны.

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Об этом говорится в коммюнике, переданном информационным агентством САНА.

Сирийские военные возложили всю полноту ответственности за срыв перемирия на вооруженную оппозицию.

"Перемирие давало реальный шанс прекратить кровопролитие в Сирии, однако бандформирования возвели на пути реализации соглашения (достигнутого между РФ и США) неприступную стену и не выполнили ни одного из его пунктов. Боевики свыше 300 раз нарушали режим прекращения огня", - отмечается в коммюнике.

Как подчеркивает командование ВС, "банды террористов использовали прекращение огня для перегруппировки сил и накопления оружия, чтобы продолжить нападения на мирные районы и армейские позиции, в частности в Алеппо, Хаме и Эль-Кунейтре".

Договоренности РФ и США

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри согласовали в Женеве пакет из пяти документов, призванных установить режим прекращения боевых действий в Сирии и заложить основу для возобновления политического процесса. Эти документы включают в себя разграничение оппозиции и террористов и нанесение по последним совместных ударов авиации США и РФ, процедуры реагирования на нарушения перемирия, вопросы доставки гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей. Режим прекращения боевых действий начал действовать 12 сентября.

 "Встречи проходят ежедневно"

Представители России и США на ежедневной основе обсуждают в Женеве вопросы выполнения достигнутых 9 сентября договоренностей между двумя странами.

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Об этом ТАСС сообщил в понедельник дипломатический источник.

Комментируя появившуюся в прессе информацию о том, что госсекретарь США Джон Керри заявил в понедельник о состоявшейся в Женеве встрече представителей РФ и США для оценки ситуации в Сирии, источник ТАСС пояснил: "В Женеве осуществляются регулярные контакты по линии центра оперативного реагирования на нарушения режима прекращения боевых действий". "В ходе данных встреч, - отметил он, - обсуждаются вопросы имплементации российско-американских договоренностей от 9 сентября".

Отвечая на вопрос, состоялась ли такая встреча и в понедельник, собеседник отметил: "Встречи проходят ежедневно".

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