Обама призвал СМИ "не опережать следствие" при освещении взрывов в Нью-Йорке и Нью-Джерси

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Президент США Барак Обама призвал СМИ США "не забегать вперед и не опережать следствие" при освещении серии взрывов, происшедших в выходные дни в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

"Не помогает делу, когда выпускается ложная или неполная информация", - сказал глава американской администрации, находящийся с рабочим визитом в Нью-Йорке.

Президент подтвердил, что устройство, взорвавшееся в Сисайд-Парке, это "явно бомба, сделанная из обрезка трубы".

Он заверил, что власти штата и города Нью-Йорк, а также штата Нью-Джерси "будут получать всю необходимую помощь" от федеральных властей. Как напомнил Обама, в Нью-Йорке большие федеральные ресурсы сосредоточены сейчас, в частности, в связи с очередной сессией Генеральной Ассамблеи ООН. Особенно теплые слова американский лидер по традиции сказал о полиции и других правоохранительных органах США.

Затронув международный аспект проблемы, Обама заверил, что США будут и впредь "возглавлять международную коалицию в борьбе против ИГИЛ ( группировка "Исламское государство", запрещена в России), подстрекающему многих людей через интернет к совершению терактов". "Мы будем их преследовать, уничтожать их главарей и разрушать инфраструктуру, - сказал Обама. - Они продолжают терять территорию в Ираке и Сирии. И позже сегодня я встречусь с главой правительства Ирака,... чтобы обсудить с ним необходимость поддерживать набранный в этом плане темп".

Обама выразил уверенность, что военные поражения ИГ будут мешать этой экстремистской сети рекрутировать новых боевиков. Он также обещал мобилизовать для борьбы с ней технические возможности частного бизнеса в США и возможности религиозных лидеров.

Экстремисты "не в состоянии подорвать наш образ жизни" и вообще "никогда нас не победят", потому что "мы никогда не поддадимся страху", заявил президент США.

Нападение в Миннесоте

Обама также подчеркнул, что вылазка вооруженного ножом экстремиста в Миннесоте и взрывы в Нью-Йорке и Нью-Джерси не связаны между собой.

Нападение в Миннесоте американский лидер охарактеризовал как "потенциальный акт терроризма". Тем не менее, отметил Обама, "нет связи" между произошедшим в Миннесоте и ЧП в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

"В данный момент мы не видим связи между этим инцидентом и произошедшим в Нью-Йорке и Нью-Джерси", - подчеркнул американский лидер. Тем не менее, отметил он, Федеральное бюро расследований (ФБР) США относится к "инциденту в Миннесоте как к потенциальному акту терроризма". "Мы задействуем все ресурсы федерального правительства, чтобы гарантировать, что расследование (случившегося в Миннесоте) будет продвигаться агрессивным образом", - пообещал хозяин Белого дома. По словам Обамы, соответствующее заверение он уже передал губернатору Миннесоты Марку Дейтону в состоявшемся между ними ранее сегодня телефонном разговоре.

Комментируя произошедшее в Нью-Йорке и Нью-Джерси, глава администрации США заявил, что "на данном этапе в центре внимания следствия" находится только один человек. Им является уже задержанный после перестрелки с полицией 28-летний выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахами. По свидетельству Обамы, "следствие (по данному делу) движется быстро". Он выразил уверенность в том, что ФБР и другие правоохранительные органы вскоре обнародуют детали, относящиеся к данному разбирательству.

Власти США опознали и напавшего с ножом на покупателей в торговом комплексе в городе Сент-Клауд в Миннесоте. Им оказался связанный с общиной выходцев из Сомали 22-летний Дахир Адан, который, в соответствии появившимися сегодня подтвержденными сведениями, ранее работал охранником в одном из магазинов данного торгового комплекса. В субботу он бросился с ножом на покупателей в торговом центре, выкрикивая религиозные лозунги. Ранения получили девять человек, трое из них были госпитализированы, один находится в тяжелом состоянии.

Нападавшего, который, судя по всему, был мусульманином, придерживавшимся радикальных взглядов, застрелил полицейский, не находившийся при исполнении служебных обязанностей. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за атаку.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ" "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. Террористическая организация "Исламское государство". Досье