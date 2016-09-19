Министр обороны Великобритании: НАТО не планирует проводить наземные операции в Ливии

АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. НАТО не имеет никаких планов проведения наземных операций для противодействия террористическим группировкам в Ливии. Об этом, как передал сегодня телеканал Sky News Arabia, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"НАТО не планирует никаких наземных операций в Ливии по борьбе с террористами, действующими в этой стране", - цитирует министра телеканал Sky News Arabia. "Это обусловлено тем опытом, который мы (НАТО) получили в Ираке", - отметил Фэллон.

Он добавил также, что Великобритания "заинтересована в стабильной Ливии и нормальной работе ливийского правительства".