Министр обороны Великобритании: НАТО не планирует проводить наземные операции в Ливии

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АБУ-ДАБИ, 19 сентября. /ТАСС/. НАТО не имеет никаких планов проведения наземных операций для противодействия террористическим группировкам в Ливии. Об этом, как передал сегодня телеканал Sky News Arabia, заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.
"НАТО не планирует никаких наземных операций в Ливии по борьбе с террористами, действующими в этой стране", - цитирует министра телеканал Sky News Arabia. "Это обусловлено тем опытом, который мы (НАТО) получили в Ираке", - отметил Фэллон.
Он добавил также, что Великобритания "заинтересована в стабильной Ливии и нормальной работе ливийского правительства".