Гатилов: Россия приняла свыше 1 млн беженцев с Украины

В подмосковном коттеджном поселке Горки-2 совершено убийствоПроисшествия 19 сентября, 19:16
Люк Бессон пообещал представить в Москве свой новый фильм летом 2017 годаКультура 19 сентября, 18:45
В США задержан подозреваемый в организации терактов в Нью-Йорке и Нью-ДжерсиМеждународная панорама 19 сентября, 18:39
Умышленный акт: что известно о взрыве в Нью-ЙоркеМеждународная панорама 19 сентября, 18:30
В онлайн-продажу поступят дополнительные билеты на выставку Рафаэля в ГМИИ им. ПушкинаКультура 19 сентября, 18:19
Клинтон: террористические угрозы для США "реальны", но и решимость отразить их тожеМеждународная панорама 19 сентября, 18:05
Шойгу: "Юнармия" не занимается милитаризацией молодежиАрмия и ОПК 19 сентября, 18:02
Кадыров набрал почти 98% на выборах главы Чечни после обработки всех протоколовПолитика 19 сентября, 17:57
Агент: Даббур не перейдет в ЦСКА, переговоров между сторонами не будетСпорт 19 сентября, 17:55
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Российская Федерация приняла и обустроила на своей территории около 1,1 млн беженцев с Украины.
Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, представляющий Россию на проходящем в ООН заседании высокого уровня по проблемам массовой миграции и вынужденного переселения людей.
"Нас эта беда также не обошла стороной. В результате внутриполитического конфликта на Украине сотни тысяч людей были вынуждены, по сути, бежать за пределы своей страны. Россия приняла и обустроила на своей территории около 1,1 млн украинцев", - сказал министр.
По оценкам ООН, в результате конфликта на востоке Украины, начавшегося в апреле 2014 года, были убиты более 9,5 человек человек и свыше 22 тысяч получили ранения. Число нуждающихся в гуманитарной помощи в регионе достигло 3,1 млн человек.