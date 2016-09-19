Гатилов: Россия приняла свыше 1 млн беженцев с Украины

ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Российская Федерация приняла и обустроила на своей территории около 1,1 млн беженцев с Украины.

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Об этом сообщил журналистам заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, представляющий Россию на проходящем в ООН заседании высокого уровня по проблемам массовой миграции и вынужденного переселения людей.

"Нас эта беда также не обошла стороной. В результате внутриполитического конфликта на Украине сотни тысяч людей были вынуждены, по сути, бежать за пределы своей страны. Россия приняла и обустроила на своей территории около 1,1 млн украинцев", - сказал министр.

По оценкам ООН, в результате конфликта на востоке Украины, начавшегося в апреле 2014 года, были убиты более 9,5 человек человек и свыше 22 тысяч получили ранения. Число нуждающихся в гуманитарной помощи в регионе достигло 3,1 млн человек.