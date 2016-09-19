Великобритания обещает провести расследование авиаударов по сирийским войскам

КАИР, 19 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Тарасов/. Великобритания намерена провести расследование авиаударов международной коалиции по сирийским войскам в районе Дейр- эз-Зора. Об этом заявил телеканалу Sky News Arabia министр обороны Соединенного Королевства Майкл Фэллон, находящийся с визитом в Каире.

"Мы проведем расследование британских и американских воздушных ударов против сирийских войск в Дейр-эз-Зоре", - сказал он.

Фэллон также призвал Россию оказать давление на власти в Дамаске. "Россия должна использовать свое влияние на режим Асада (президента Сирии Башара Асада), чтобы остановить его налеты на гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи", - утверждал он, добавив при этом, что соглашение между госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвано в том числе "не допустить какой-либо конфронтации в воздухе между сторонами".

Ранее в британском Минобороны подтвердили участие в налетах на армию САР. "Мы можем подтвердить, что Великобритания принимала участие в недавнем авиаударе коалиции в Сирии", - говорилось в сообщении ведомства, в котором также отмечалось, что страны западной коалиции "прилагают совместные усилия для расследования" случившегося.

Командование сирийской армии 17 сентября сообщило о том, что в городе Дейр-эз-Зор в результате авиаудара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек получили ранения. По информации официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в районе аэродрома Дейр-эз-Зора самолеты международной "антиигиловской коалиции" нанесли четыре удара по подразделениям сирийских правительственных войск, находящимся в окружении террористов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В МИД РФ также указали, что действия пилотов коалиции находятся на грани потворства террористам. "Действия пилотов коалиции, если они, как мы надеемся, не были предприняты по указанию из Вашингтона, находятся на грани между преступной халатностью и прямым потворствованием террористам ИГ", - отметили в министерстве.

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