США ожидают от РФ прояснения позиции по сирийскому перемирию

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. США готовы к продлению режима прекращения огня в Сирии и ждут от России прояснения позиции Дамаска по данному вопросу. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби. Он сопровождает госсекретаря США Джона Керри, который находится в Нью-Йорке в связи с участием в мероприятиях по линии 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как заверил официальный представитель внешнеполитического ведомства США, "мы готовы продлить (сроки) перемирия" в Сирии, "одновременно работая над его укреплением и расширением поставок (гуманитарной) помощи". "Мы будем консультироваться с российскими коллегами, продолжая призывать их использовать в означенных целях свое влияние на (президента Сирии Башара) Асада", - сообщил Кирби.

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По его словам, американские власти "видели комментарии, приписываемые Вооруженным силам (ВС) Сирии", - о завершении действия "режима тишины". Однако, поскольку Вашингтон заключал новые договоренности по Сирии с Россией, а не Дамаском, то он ждет от Москвы "прояснения позиции" правительства Асада, отметил американский дипломат. Как он утверждал, Россия "несет ответственность за выполнение сирийским режимом" договоренностей о прекращении боевых действий.

Американская администрация видела заявления различных сторон о складывающейся в Сирии ситуации в связи с тем, что прошли семь дней с момента вступления в силу соглашений, заключенных в Женеве министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и Джоном Керри, подтвердил Кирби. По его трактовке, "договоренность ясна: должны быть обеспечены непрерывный и расширяющийся доступ в целях доставки гуманитарной помощи и семь дней соблюдения режима прекращения огня, прежде чем мы сможем сделать следующие шаги,.. такие как создание Совместного (российско- американского) исполнительного центра".

При этом Кирби возложил вину за нарушение перемирия в Сирии фактически только на власти в Дамаске, несмотря на то, что все предыдущие дни он лично и его заместитель Марк Тонер публично признавали ответственность и сил оппозиции за продолжение боевых действий. "Невзирая на продолжающиеся атаки режима на позиции оппозиции, мы видели на прошлой неделе определенное сокращение (масштабов) насилия", - заявляет Кирби. Кроме того, считает он, не был обеспечен "устойчивый поток гуманитарной помощи" нуждающимся в Сирии, такие поставки начались "лишь сегодня и только в ограниченном количестве районов".