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Двое итальянцев похищены в Ливии

Международная панорама
19 сентября, 21:33 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова
По сведениям издания Corriere della Sera, похищенные - сотрудники компании Mondovi, работавшие на юге страны
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РИМ, 19 сентября. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Двое граждан Италии похищены в Ливии. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на официальных представителей МИД республики.

Как указывает агентство, внешнеполитическое ведомство уже активизировало все каналы для выяснения обстоятельств происшествия.

По сведениям издания Corriere della Sera, похищенные - сотрудники компании Mondovi, работавшие на юге страны. Вместе с итальянцами похищен канадец итальянского происхождения. Информация о возможных похитителях не приводится.

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