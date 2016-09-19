Захватчики полка полиции в Ереване приобрели оружие незаконно

ЕРЕВАН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Оружие и боеприпасы вооруженной группы, которая 17 июля захватила и до 31 июля удерживала территорию полка полиции в Ереване, были приобретены незаконно. Об этом ТАСС сообщили в Специальной следственной службе (ССС) Армении, которая расследует преступления, совершенные государственными служащими, или связанные с ними.

"В ССС продолжается предварительное следствие по уголовному делу о захвате 17 июля и удержании административного здания полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и прилегающей территории", - отмечается в сообщении. В составе вооруженной группы был 31 человек, напомнили в ведомстве. "Установлено, что они были вооружены 14 незаконно обретенными автоматами, другим оружием и боеприпасами", - указали в ССС.

По данным следствия, вооруженной группе, находившейся на территории полка, оказывали содействие 18 человек. "Различными способами они пытались извне прорвать оцепление, выставленное правоохранительными органами вокруг этой полицейской части, присоединиться к группе, а также из- за пределов полка поддержать действия вооруженной группы по удержанию заложников и захваченных строений". 15 человек из оказывавших содействие арестованы, в отношении троих избраны меры пресечения.

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются

Как сообщили в ССС, продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия по выяснению обстоятельств "лишения жизни троих сотрудников полиции, обнаружения лиц, совершивших эти убийства, и по установлению достаточных доказательств для привлечения последних в качестве обвиняемых в совершении этих преступлений".

Продолжается предварительное следствие по фактам взятия в заложники 10 сотрудников полиции, включая двух высокопоставленных, и 7 гражданских лиц, причинения огнестрельных ранений 7 полицейским. Расследуется взлом банкомата банка "АКБА-Креди агриколь" в административном здании полка полиции и хищения находившейся в ней суммы в особо крупных размерах в 14 млн армянских драмов (эквивалент свыше $29,5 тысяч).

Следствие занимается вопросами хищения оружия и боеприпасов, хранившихся в полку, хищения личного имущества и денежных сумм, принадлежащих служащим полицейской части и гражданскому лицу. Другой предмет расследования - поджог и умышленное повреждение полицейских автомобилей полка, а также частных автомобилей.

Что произошло в Ереване 17 июля?

Группа вооруженных лиц из числа представителей радикальной оппозиции 17 июля захватила территорию полка патрульно-постовой службы ереванской полиции и удерживала ее до 31 июля. В результате нападения были убиты трое полицейских, получили ранения как сотрудники полиции, так и члены вооруженной группы. Вечером 31 июля вооруженная группа сложила оружие и сдалась властям, ее члены арестованы.

Параллельно с захватом полицейской части в Ереване проходили митинги оппозиции в поддержку боевиков. В ходе этих акций дважды произошли массовые беспорядки и столкновения между силами правопорядка и манифестантами, в результате которых были раненые и пострадавшие с обеих сторон.