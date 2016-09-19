Гуманитарный конвой подвергся обстрелу в Сирии

ООН, 19 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Автоколонна с гуманитарной помощью подверглась обстрелу в Сирии. Это подтвердил ТАСС официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. По его словам, подробности инцидента выясняются, информации о жертвах пока не поступало.

"Насколько я понимаю, конвой подвергся удару, но мы пытаемся выяснить подробности насчет того, кто это сделал, когда именно и где это произошло", - сказал он.

ООН в понедельник сообщила о том, что направила два гуманитарных конвоя: один - в населенный пункт Биг-Орем в провинции Алеппо в город Телль-Биса в провинции Хомс.

Агентство Рейтер со ссылкой на сирийских правозащитников сообщило, что колонна грузовиков, доставлявшая гуманитарную помощь в район к западу от города Алеппо, подверглась удару с воздуха.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" ведут на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции сирийской армии. "Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов, - отметили в Центре. - Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо".