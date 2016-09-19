Сильный пожар вспыхнул в лагере для мигрантов в Греции

АФИНЫ, 19 сентября. /ТАСС/. Сильный пожар вспыхнул в лагере для мигрантов на греческом острове Лесбос. Тысячи его обитателей бежали, спасаясь от огня. Об этом сообщило агентство AFP.

Оно ссылается на источники в полиции, которая предполагает, что причиной пожара мог стать умышленный поджог. "От трех до четырех тысяч мигрантов покинули лагерь в Мориа", - приводит агентство слова представителя полиции, по мнению которого, сильный ветер способствует быстрому распространению огня.

Пожару предшествовали беспорядки, возникшие в ходе двух акций протеста, которые устроили мигранты, проживающие в лагере близ селения Мориа, и местные жители-греки. Об этом сообщает на своем сайте газета "Катимерини".

В первой половине дня группа местных жителей селения провела возле его мэрии демонстрацию с требованием выселить мигрантов с территории острова. В ряды демонстрантов проникли активисты крайне правых греческих группировок, которые выступали в нападками против мигрантов, местных властей, а также активистов неправительственных организаций, оказывающих помощь жителям лагеря.

Среди мигрантов распространился слух о том, что их скоро должны депортировать в Турцию. Около трехсот обитателей лагеря покинули его территорию, чтобы провести свою демонстрацию протеста в селении. Полиция остановила иностранцев и отправила их обратно в лагерь.

Когда бежавшие мигранты возвращались, в оливковых рощах, окружающих лагерь вспыхнул пожар. Кто именно мог разжечь огонь, неясно.