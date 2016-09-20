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ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС/. Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной Осетии, так как республика имеет стратегический водный запас. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент РЮО Леонид Тибилов.
"Наша чистейшая родниковая вода не просто может, она обязательно станет нашим основным брендом, - сказал он. - Вода в Южной Осетии разная и ее много".
По словам Леонида Тибилова, в республике предстоит серьезная работа по каталогизации и описанию всех водных источников, как столовой воды, так и лечебной, которые разбросаны по всей территории РЮО. Как подчеркнул президент, это очень важно, так как "наладить производство можно во всех районах республики - везде свои уникальные источники".
Для югоосетинской воды уже есть рынок: договоренности о поставках достигнуты с Донецком и Луганском. Востребована вода из Южной Осетии и в СКФО, где популярностью пользовался бренд "Багиата", который, как отмечают в Цхинвале, начали массово подделывать.
По мнению Леонида Тибилова, Южная Осетия может обеспечивать Юг России не только водой, но и фруктами, участвуя в программе импортозамещения. "У нас прекрасные фрукты, все-таки климат по эту сторону Кавказского хребта солнечнее, чем по СКФО, так что фрукты из наших садов, которые мы сейчас сажаем на сотнях гектаров, смогут занять свою нишу в российском импортозамещении, - сказал он. - Наладили мы и производство собственного вина из местного винограда, но говорить о промышленных масштабах пока рано, пока это, скорее, сувенирная продукция. В любом случае, наш основной бренд - это вода из Южной Осетии".
Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3634915