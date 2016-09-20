Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной Осетии

Международная панорама
20 сентября, 0:08 UTC+3
По мнению главы республики Леонида Тибилова, Южная Осетия может обеспечивать Юг России не только водой, но и фруктами, участвуя в программе импортозамещения
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС, архив

ЦХИНВАЛ, 20 сентября. /Корр. ТАСС/. Горная родниковая питьевая вода станет основным брендом Южной Осетии, так как республика имеет стратегический водный запас. Об этом в интервью ТАСС сообщил президент РЮО Леонид Тибилов.

"Наша чистейшая родниковая вода не просто может, она обязательно станет нашим основным брендом, - сказал он. - Вода в Южной Осетии разная и ее много".

По словам Леонида Тибилова, в республике предстоит серьезная работа по каталогизации и описанию всех водных источников, как столовой воды, так и лечебной, которые разбросаны по всей территории РЮО. Как подчеркнул президент, это очень важно, так как "наладить производство можно во всех районах республики - везде свои уникальные источники".

Для югоосетинской воды уже есть рынок: договоренности о поставках достигнуты с  Донецком и Луганском. Востребована вода из Южной Осетии и в СКФО, где популярностью пользовался бренд "Багиата", который, как отмечают в Цхинвале, начали массово подделывать.

По мнению Леонида Тибилова, Южная Осетия может обеспечивать Юг России не только водой, но и фруктами, участвуя в программе импортозамещения. "У нас прекрасные фрукты, все-таки климат по эту сторону Кавказского хребта солнечнее, чем по СКФО, так что фрукты из наших садов, которые мы сейчас сажаем на сотнях гектаров, смогут занять свою нишу в российском импортозамещении, - сказал он. - Наладили мы и производство собственного вина из местного винограда, но говорить о промышленных масштабах пока рано, пока это, скорее, сувенирная продукция. В любом случае, наш основной бренд - это вода из Южной Осетии".

Полную версию интервью читайте на сайте ТАСС: http://tass.ru/opinions/interviews/3634915

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Южная Осетия
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
Командование ВС Сирии: сирийские войска выполнят миссию по борьбе с терроризмом
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвиняет ВТБ в совершении фиктивных сделок
6
Движение на Сокольнической линии московского метро восстановлено
7
Гуманитарный конвой подвергся обстрелу в Сирии
Темы дня
Реклама