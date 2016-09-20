В ООН начинается общеполитическая дискуссия, в центре внимания Сирия и беженцы

ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Крупнейший международный форум - общеполитическая дискуссия Генеральной Ассамблеи ООН - открывается в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. В течение пяти дней главы делегаций государств ООН выскажутся с трибуны 71-й сессии Генассамблеи об основных вызовах, стоящих перед человечеством, а также о кризисах международного и регионального значения. Главными темами в этом году обещают стать конфликт в Сирии и ситуация с беженцами.

В прениях примут участие более 130 глав государств и правительств, а также десятки министров иностранных дел. Выступления будут длиться с 09:00 по нью-йоркскому времени (16:00 мск) и до самого вечера, с двухчасовым перерывом с 13:00 до 15:00 (22:00 - 24:00 мск). Одновременно с заседаниями Генассамблеи ожидается проведение десятков саммитов, встреч и конференций. Как сообщил в пятницу журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, в общей сложности с 19 по 26 сентября пройдут более 500 мероприятий, а также около 1,1 тыс. двусторонних встреч.

Последние дебаты в ООН для Обамы

Дебаты начнутся с обращений генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и председателя 71-й сессии ГА - представителя Фиджи Питера Томсона. Согласно многолетней традиции, после них на трибуну поднимется президент Бразилии Мишел Темер (глава МИД страны Освальдо Аранья руководил работой первой и второй спецсессий ГА ООН в 1947 году). Следом выступят президенты США Барак Обама, Чада - Идрис Деби Итно и Франции - Франсуа Олланд.

Эта общеполитическая дискуссия станет последней для Обамы, срок полномочий которого истечет в январе 2017 года, а также первой для ряда мировых лидеров, в том числе премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

План выступлений составлен таким образом, чтобы палестинский и израильский лидеры Махмуд Аббас и Биньямин Нетаньяху не выступали друг за другом: очной встречи им поможет избежать премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Приоритеты и новые инициативы РФ

Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров, выступление которого намечено на 23 сентября. Как заявил ранее журналистам постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин, Лавров в своем выступлении на форуме озвучит "новые актуальные инициативы". "Разумеется, раскрывать сейчас их содержание было бы преждевременно", - отметил он.

По словам дипломата, приоритетными темами для России будут предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве и обеспечение международной информационной безопасности. "Продолжим последовательную работу по противодействию попыткам ревизовать историю Второй мировой войны. Будем наращивать взаимодействие ООН с "нашими" региональными организациями - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС", - сообщил Чуркин.

Сирийское досье

Несмотря на обширную повестку дня ГА, включающую 170 тем - от ядерного разоружения до защиты окружающей среды, основное внимание на этой неделе будет приковано к ситуации в Сирии, что подтвердил в прошлую среду и генсек ООН.

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"Хотя многие конфликты причиняют огромную боль, ни один из них не привел к такому количеству жертв, разрушениям и повсеместной нестабильности, как война в Сирии", - заявил он на пресс-конференции. По его словам, мировые державы, располагающие влиянием на сирийские стороны, должны задействовать его и воспользоваться "последней возможностью добиться политического урегулирования" конфликта. При этом особую ответственность за это он возложил на Москву и Вашингтон.

Для обсуждения путей урегулирования конфликта в ближневосточной стране 21 сентября состоится министерское заседание Совета Безопасности ООН, а днем ранее в Нью- Йорке, как ожидается, соберется Международная группа поддержки Сирии. Ее сопредседателями являются Россия и США, 9 сентября заключившие двусторонние договоренности, направленные на возобновление режима прекращения огня в САР, борьбу с терроризмом и улучшение гуманитарной ситуации в стране.

Россия предлагала принять резолюцию в поддержку этой сделки на предстоящем заседании СБ, однако в пятницу Виталий Чуркин заявил, что это маловероятно, так как США отказываются обнародовать пакет согласованных документов и даже зачитать их для членов Совбеза. Эта позиция Вашингтона привела к срыву совместного брифинга США и РФ для членов Совета, который планировалось провести 16 сентября.

В субботу обстановка в Сирии накалилась после того, как авиация возглавляемой США коалиции нанесла удар по позициям правительственной армии САР. В связи с этим инцидентом Россия созвала заседание Совбеза, а Виталий Чуркин заявил, что эти действия могли быть осознанной провокацией.

Новые участники Парижского соглашения

Практически одновременно с заседанием СБ ООН по Сирии в Нью-Йорке по инициативе Пан Ги Муна состоится специальное мероприятие по ратификации Парижского соглашения по климату. Во всемирной организации надеются, что необходимые для этого инструменты ратификации внесут около 20 государств.

Для вступления в силу соглашения к нему должны присоединиться по меньшей мере 55 стран, ответственных за 55% общемирового объема выбросов парниковых газов. На сегодняшний день это сделали 27 стран, на долю которых приходится 39% эмиссий. В число стран, ратифицировавших соглашение, входят Китай и США: только эти две страны вместе выбрасывают в атмосферу около 38% парниковых газов.

Ранее генсек ООН призвал страны последовать примеру Вашингтона и Пекина и добиться, чтобы Парижское соглашение по климату вступило в силу до конца 2016 года.

Безопасность аэропортов и беженцы

В течение недели СБ ООН также проведет заседание по вопросу безопасности аэропортов. В ходе встречи, назначенной на 22 сентября, как ожидается, будет принята резолюция в поддержку усилий, предпринимаемым на этом направлении Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Инициатором документа стала Великобритания. По информации от дипломатов, необходимость его принятия в Лондоне объясняют инцидентом с самолетом авиакомпании "Когалымавиа", который был взорван террористами в Египте в октябре 2015 года, а также терактами в аэропортах Брюсселя и Стамбула.

Кроме того, на полях общеполитической дискуссии будет широко обсуждаться кризис с беженцами и мигрантами, число которых в 2015 году достигло 244 млн человек. 19 сентября в штаб-квартире ООН прошел форум по вопросам массового перемещения людей. Обсуждение темы беженцев будет продолжено сегодня на саммите под председательством Барака Обамы. В ходе него, как ожидается, будет собрано около $3 млрд, которые предполагается потратить на расселение людей, создание рабочих мест и образовательные программы для детей.

Помимо этого, в штаб-квартире ООН на этой неделе пройдут министерская встреча "квартета" международных посредников по ближневосточному урегулированию (РФ, США, ООН и ЕС), совещания по ситуациям в Бурунди, Ираке, Ливии и Южном Судане, а также форумы по проблеме устойчивости инфекций к антибиотикам, по защите озонового слоя и многим другим темам.

Полномочия Пан Ги Муна истекают

Нынешняя общеполитическая дискуссия станет последней для генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. Его полномочия истекут в конце года, а 1 января к работе приступит новый административный глава организации, имя которого станет известно в ближайшие недели.

Поиском преемника Пан Ги Муна занимается Совет Безопасности ООН. 26 сентября он проведет очередной, пятый по счету внутренний опрос по списку претендентов, которых на сегодняшний насчитывается девять. Лидером среди них остается бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерриш, до 2015 года занимавший пост верховного комиссара ООН по делам беженцев.