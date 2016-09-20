Ренци нетривиально пожелал Клинтон победы на президентских выборах

РИМ, 20 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Маттео Ренци пожелал Хиллари Клинтон победы на президентских выборах США через ее мужа - экс-президента Билла Клинтона. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Моя супруга ждет Вас на саммите Большой семерки на Сицилии в качестве "первого джентельмена", - сказал Ренци, обращаясь к мужу кандидата в президенты от демократов, после завершения мероприятия в Clinton Global Initiative.

Италии переходит с 1 января 2017 года председательство в клубе государств Большой семерки, и уже объявлено, что саммит лидеров ведущих индустриальных стран состоится в конце мая в Таормине, городе на острове Сицилия.