Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 64.92
€ 72.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: КНДР успешно провела испытание нового ракетного двигателя

Международная панорама
20 сентября, 2:29 дата обновления: 20 сентября, 3:33 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 20, сентября. /ТАСС
Глава КНДР "призвал ученых в сжатые сроки осуществить запуск спутника на базе этого успешного испытания"
Материал из 1 страницы

ПХЕНЬЯН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. КНДР провела успешное испытание нового ракетного двигателя. Об этом сообщило информационное агентство ЦТАК.

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын посетил испытательный полигон Сохэ в северокорейской провинции Пхёнан-Пукто. Глава государства "призвал ученых в сжатые сроки осуществить запуск спутника на базе этого успешного испытания".

Ким Чен Ын "руководил испытанием ракетного двигателя нового типа, предназначенного для запуска геостационарного спутника", указывает информагентство.

Смотрите также

СМИ: КНДР удалось значительно повысить точность ракет класса "Нодон"
Власти КНДР объявили о ядерном испытании во время национального праздника
Ядерная программа КНДР. Досье

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Почти 30 человек пострадали в результате взрыва в центре Нью-Йорка
11
15 полицейских пострадали в ходе манифестации во Франции
10
Теракты 9/11 в США: факты о трагедии
Выборы-2016
Седьмой созыв Госдумы. LIVE
Госдума современной России. Спецпроект ТАСС
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Руководитель украинской организации "Оплот" Жилин застрелен в Подмосковье
2
США: обстрел гуманитарного конвоя в Сирии нанес удар по перемирию
3
Рафаэль Надаль значится в очередном списке спортсменов Fancy Bears
4
Чуркин раскрыл детали сделки по Сирии, которые отказались обнародовать США
5
Гуманитарный конвой подвергся обстрелу в Сирии
6
СМИ: КНДР успешно провела испытание нового ракетного двигателя
7
СМИ: в России могут создать Министерство госбезопасности на основе ФСБ
Темы дня
Реклама