Трамп призвал не медлить с допросом подозреваемого во взрыве в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Власти США должны использовать все имеющиеся законные методы, чтобы получить полезную информацию у подозреваемого в осуществлении взрыва в городе Нью-Йорк, пока еще его сведения не устарели. С таким призывом выступил в понедельник кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Компетентным органам США "надо использовать все имеющиеся в наличие методы", чтобы при допросе 28-летнего Ахмада Хана Рахами "получить информацию до того, как она перестанет быть актуальной", подчеркнул политик, обращаясь к сторонникам в городе Форт-Майерс (штат Флорида).

Трамп считает, что Рахами, который при задержании был ранен в плечо, нужно предоставить качественный медицинский уход и высококлассного адвоката. Республиканец при этом посетовал, что разбирательство дела о взрыве на Манхэттене займет по обыкновению слишком много времени. "В конце концов, люди о нем забудут и наказание будет не столь суровым, как должно", - считает кандидат в президенты.

Его соперница Хиллари Клинтон назвала взрыв на Манхэттене и серию инцидентов в минувшие выходные в соседнем штате Нью-Джерси свидетельством того, что "эта угроза реальна", но то же самое можно сказать и о решимости США с нею справиться. "Американцев не запугать, - сказала Клинтон. - Мы победим".

Согласно результатам опроса общественного мнения, проведенного газетой Los Angeles Times и исследовательской службой Университета Южной Калифорнии, Трамп по уровню популярности опережает Клинтон на 7 процентных пунктов. Республиканца поддержали 48% респондентов, а демократа - 41%. По оценке Los Angeles Times, нынешний результат - "один из лучших для Трампа за весь период после выдвижения его официальным кандидатом республиканцев на пост президента". .

Взрыв в центре Манхэттена произошел в субботу вечером в квартале Челси, где расположено множество популярных ресторанов, баров и магазинов. В результате пострадали 29 человек, все они уже выписаны из больниц. Впоследствии правоохранительные органы обнаружили неподалеку от места взрыва подозрительное устройство, которое было вывезено с места происшествия и в настоящий момент изучается специалистами.