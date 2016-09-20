МНБ: сотни иммигрантов в США получают гражданство по недосмотру властей

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Власти США по недосмотру предоставили американское гражданство по меньшей мере 858 иммигрантам, в отношении которых ранее были вынесены решения о депортации. Об этом говорится в новом отчете генерального инспектора Министерства национальной безопасности (МНБ США) Джона Рота, представленном в понедельник в Вашингтоне.

Главной причиной оплошности американских чиновников, согласно документу, стал тот факт, что отпечатки пальцев иммигрантов не оцифровывались и не вносились в соответствующие правительственные архивы. Многие нарушители повторно подавали документы на получение гражданства, меняя написание имени или дату рождения.

Отчет Рота привлек большое внимание СМИ США, поскольку главной новостью дня была поимка иммигранта из Афганистана Ахмада Хана Рахами, подозреваемого в организации недавних терактов в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Рахами, задержанный после перестрелки с полицией, оказался натурализованным американским гражданином.

В отчете Рота говорилось о получении гражданства иммигрантами из стран, считающихся в США небезопасными с точки зрения угроз экстремизма или мошенничества. Эта тема активно обсуждается сейчас в контексте президентской предвыборной кампании в США. Кандидат оппозиционной республиканской партии Дональд Трамп призывает временно приостановить въезд в страну людей из стран с повышенной террористической опасностью, его соперник-демократ Хиллари Клинтон обвиняет его в ксенофобии и отступлении от американских ценностей.

Консервативная телекомпания Fox News, комментируя новый документ МНБ США, отмечает, что данные в нем по определению занижены. По ее словам, они были подготовлены по состоянию на середину 2014 года, а к ноябрю 2015 года аудиторы выявили еще 953 таких же случая. Более того, Рот и его коллеги установили, что оцифрованные отпечатки пальцев отсутствуют в личных делах 315 тысяч иммигрантов, "в отношении которых вынесены окончательные решения о депортации или которые являются беглыми преступниками", - указывает Fox News.

Авторы отчета рекомендовали сразу заносить в базы данных отпечатки пальцев людей, чьи дела поступают на рассмотрение, а также создать специальную систему для индивидуального пересмотра дел иммигрантов, получивших гражданство США с нарушением установленного порядка.