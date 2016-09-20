США намерены пересмотреть перспективы сотрудничества с РФ по Сирии

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ООН, 20 сентября. /ТАСС/. США собираются пересмотреть будущие перспективы сотрудничества с Россией по Сирии в связи с "вопиющим нарушением прекращения боевых действий" в САР. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента США Джона Кирби.
"Соединенные Штаты возмущены сообщениями о том, что гуманитарный конвой был подвергнут сегодня бомбардировке близ Алеппо", - отметил он. По словам Кирби, "учитывая вопиющее нарушение прекращения военных действий, мы подвергнем пересмотру будущие перспективы сотрудничества с Россией".
По версии представителя внешнеполитического ведомства, США "более недели убеждали Москву выполнять обязательства, которые были приняты в Женеве, с целью облегчения" предоставления сирийцам беспрепятственного доступа к гуманитарной помощи. "И более недели сирийский режим (президента Башара Асада) вновь и вновь запрещал въезд гуманитарным конвоям ООН, препятствуя тому, чтобы они поставили необходимые продукты питания, воду и медикаменты нуждающимся сирийским гражданам", - говорится в заявлении.
Кирби утверждает, что только в понедельник Дамаск "позволил некоторым гуманитарным конвоям" продолжить движение. По его мнению, пункт прибытия конвоя, который подвергся атаке, "был известен сирийскому режиму и Российской Федерации". Он утверждает, что "сотрудники гуманитарной миссии были убиты", несмотря на то, что сама ООН не могла подтвердить эти данные. "Соединенные Штаты будут поднимать этот вопрос напрямую с Россией", - заключили в Госдепартаменте.
Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не может подтвердить информацию о погибших в результате обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо. Он подтвердил, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.
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