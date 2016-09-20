МИД Великобритании: планы ИГ создать халифат в Ираке и Сирии провалились

ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Планы террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) создать халифат на территории Ирака и Сирии провалились, и ее боевики утратили обширные территории, которые удерживали в двух странах. Об этом заявил в понедельник глава МИД Великобритании Борис Джонсон, выступая на организованной Лондоном встрече в штаб-квартире ООН, посвященной привлечению ИГ к правосудию.

"ДАИШ не удалось реализовать свои нелепые амбиции по созданию "государства", халифата в Ираке и Сирии. Они были разбиты на поле боя, они потеряли половину территории, которую удерживали в Ираке и примерно одну пятую - в Сирии. Но каждый раз, отступая, они будут оставлять за собой глубокие шрамы на обществе: пытки, бойни, изнасилования, массовое порабощение меньшинств", - сказал британский министр.

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По его словам, международное сообщество несет "обязательства за то, чтобы правосудие свершилось" и боевики ИГ ответили за свои преступления. Джонсон поддержал своего иракского коллегу Ибрагима аль-Джаафари, который предложил ООН возглавить усилия по привлечению группировки к ответственности, создав для этого специальную комиссию. Глава МИД Великобритании подчеркнул, что важным первым шагом должен быть сбор "доказательств совершенных ИГ преступлений". При этом Борис Джонсон высказался за то, чтобы целью кампании была "исключительно "Даиш", хотя к нарушениям прав человека причастны и другие экстремистские группировки в Ираке и Сирии.

В заседании в понедельник приняли участие известный британский адвокат Амаль Клуни, глава МИД Ирака и его бельгийский коллега Дидье Рейндерс, а также верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и бывшая наложница боевиков ИГ, правозащитница Надя Мурад Баси Таха.

Иракский министр дал понять, что Багдад не способен самостоятельно обеспечить правосудие за преступления, совершенные ИГ. В этой ситуации верховный комиссар ООН рекомендовал Багдаду обратится за помощью в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, а также вновь призвал правительство страны ратифицировать Римский статут (устав МУС) и принять юрисдикцию суда. "Другой возможный вариант - это передача утверждений (о бесчинствах ИГ) в МУС Советом Безопасности ООН", - отметил аль-Хусейн.

Он поддержал идею о создании СБ специальной комиссии по ИГ и заверил, что возглавляемое им управление ООН по правам человека "продолжит сбор доказательств обо всех серьезных нарушениях прав человека в Ираке, кто бы за ними не стоял".