Замгенсека ООН сообщил о множестве жертв в результате обстрела конвоя в Сирии

ООН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Множество людей погибли и получили ранения в результате обстрела совместного гуманитарного конвоя ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в районе Алеппо.

С таким утверждением выступил в понедельник заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Стивен О'Брайен. По его словам, если подтвердится, что удар по автоколонне был нанесен преднамеренно, это будет считаться военным преступлением.

"Известие о нападении на конвой ООН и Сирийского общества Красного полумесяца в городе Урем эль-Кубра на северо-востоке от Алеппо, вызывает отвращение и ужас. По первоначальным сообщениям, множество людей были убиты или получили серьезные ранения, включая добровольцев из Красного полумесяца", - говорится в письменном заявлении О'Брайена. По его словам, также был поврежден склад с гуманитарными припасами и медицинский центр в Урем эль- Кубра.

Заместитель генсека самым решительным образом осудил инцидент, подчеркнув, что все стороны конфликта располагали информацией о готовящейся отправке автоколонны. "Не может быть никакого объяснения или оправдания, какой-либо причины и рационального обоснования нападению на храбрых и самоотверженных гуманитарных сотрудников", - отметил он. "Будем откровенны: если эта бесчувственная атака окажется преднамеренной, она будет приравнена к военному преступления", - заявил Стивен О'Брайен. Он призвал немедленно провести беспристрастное расследование инцидента.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, в результате обстрела погибли 12 гуманитарных сотрудников. По словам официального представителя генсека Стефана Дюжаррика, в ООН не могут установить обстоятельства обстрела, однако "различные источники" подтверждают, что по городу в понедельник велся огонь из артиллерийских орудий.

По информации российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, боевики запрещенной в России группировки "Джебхат ан-Нусра" (позднее переименована в "Джебхат Фатх аш-Шам") вели на юго-западной окраине Алеппо масштабное наступление на позиции сирийской армии. "Атаке террористов предшествовала массированная артиллерийская подготовка с 19:30 до 20:00 из танков, реактивных систем залпового огня и минометов, - отметили в Центре. - Обстрелам подверглись позиции правительственных войск и жилые кварталы на юго-западной окраине Алеппо".

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО" Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ. Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье "Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии. ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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