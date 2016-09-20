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Фидель Кастро обсудил с иранским президентом международную обстановку

Международная панорама
20 сентября, 5:43 UTC+3 ГАВАНА /Корр. ТАСС, Игорь Покутний
Фидель Кастро и Хасан Роухани завершили дружескую встречу пожеланиями развития сотрудничества народов Кубы и Ирана
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ГАВАНА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро в понедельник обсудил с президентом Исламской республики Иран Хасаном Роухани вопросы международной обстановки и некоторые мировые проблемы. Как сообщило в вечернем выпуске новостей национальное телевидение Кубы, Фидель Кастро и иранский лидер "сошлись в анализе сложной международной ситуации и подчеркнули важность производства продовольствия в мире, которому угрожают климатические изменения".

Собеседники отметили "непрекращающийся рост численности населения планеты и опасности, угрожающие сохранению мира, а также роль правительств и народов, особенно новых поколений, перед лицом этих вызовов, политических, экономических и социальных преобразований".

Высокий гость, который с понедельника с официальным визитом находится на Кубе, высказал свое удовлетворение посещением карибского государства и выразил "восхищение борьбой и незаинтересованной помощью кубинской нации другим народам".

Фидель Кастро и Хасан Роухани завершили дружескую встречу пожеланиями развития сотрудничества народов Кубы и Ирана.

Также стало известно, что министры здравоохранения Кубы и Ирана Роберто Моралес Охеда и Хасан Хашеми в понедельник в Гаване подписали соглашение в области здравоохранения, медицинских исследований, образования, медикаментов и технологий. 

Церемония подписания состоялась по завершении переговоров главы кубинского государства Рауля Кастро и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Собеседники обсудили состояние двустороннего сотрудничества и изъявили стремление продолжать процесс углубления отношений.

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