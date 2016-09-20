Фидель Кастро обсудил с иранским президентом международную обстановку

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ГАВАНА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Покутний/. Исторический лидер кубинской революции Фидель Кастро в понедельник обсудил с президентом Исламской республики Иран Хасаном Роухани вопросы международной обстановки и некоторые мировые проблемы. Как сообщило в вечернем выпуске новостей национальное телевидение Кубы, Фидель Кастро и иранский лидер "сошлись в анализе сложной международной ситуации и подчеркнули важность производства продовольствия в мире, которому угрожают климатические изменения".
Собеседники отметили "непрекращающийся рост численности населения планеты и опасности, угрожающие сохранению мира, а также роль правительств и народов, особенно новых поколений, перед лицом этих вызовов, политических, экономических и социальных преобразований".
Высокий гость, который с понедельника с официальным визитом находится на Кубе, высказал свое удовлетворение посещением карибского государства и выразил "восхищение борьбой и незаинтересованной помощью кубинской нации другим народам".
Фидель Кастро и Хасан Роухани завершили дружескую встречу пожеланиями развития сотрудничества народов Кубы и Ирана.
Также стало известно, что министры здравоохранения Кубы и Ирана Роберто Моралес Охеда и Хасан Хашеми в понедельник в Гаване подписали соглашение в области здравоохранения, медицинских исследований, образования, медикаментов и технологий.
Церемония подписания состоялась по завершении переговоров главы кубинского государства Рауля Кастро и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани. Собеседники обсудили состояние двустороннего сотрудничества и изъявили стремление продолжать процесс углубления отношений.