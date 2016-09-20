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Конвой в Сирии подвергся авиаудару, а не артобстрелу, утверждают в США

Международная панорама
20 сентября, 6:08 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Сам авиаудар в вашингтонской администрации назвали "возмутительным нападением на лица, не принимающие участия в военном конфликте"
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© EPA/SYRIAN RED CRESENT

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Гуманитарный конвой ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца в провинции Алеппо подвергся не артиллерийскому обстрелу, как заявляли ранее, а авиаудару. Об этом рассказал журналистам представитель американской администрации.

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"Мы знаем, что, судя по всему, это был авиаудар, но не со стороны (возглавляемой США международной антитеррористической) коалиции", - отметил он.

Сам авиаудар в вашингтонской администрации назвали "возмутительным нападением на лица, не принимающие участия в военном конфликте". Высокопоставленные американские чиновники также подчеркнули, что в связи с этим США "уже начали процесс очень тесных консультаций со своими ключевыми партнерами, ключевыми членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС) и Совета Безопасности ООН".

Авиаудар, по мнению представителей Белого дома, не является "простым нарушением" перемирия. "Я думаю, что это принципиально ставит под сомнение жизнеспособность того, что мы пытаемся здесь достичь", - отметил представитель администрации, говоря о перемирии. Он подчеркнул, что случившееся в Сирии "по сути несовместимо с тем, что необходимо для перехода к следующему этапу" выполнения соглашения, заключенного в Женеве министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри. В администрации США также указали на то, что в данный момент они "сосредоточены на своего рода более основательном вопросе о жизнеспособности" сирийских договоренностей.

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В Вашингтоне также рассказали, что США "продолжают собирать как можно больше информации о том, что на самом деле произошло".

Ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не может подтвердить информацию о погибших в результате, как на тот момент считалось, обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо. Он подтвердил, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.

Сирийский конфликт и основные этапы его урегулирования

Основные группы сирийской оппозиции. Досье

О ГРУППИРОВКАХ "ДЖЕБХАТ АН-НУСРА" И "ИСЛАМСКОЕ ГОСУДАРСТВО"
Радикальная исламистская группировка "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы"), связанная с террористической сетью "Аль-Каида", была создана в 2011 г. на территории Сирии. Своими основными целями "Джебхат ан-Нусра" назвала свержение режима Башара Асада с последующим созданием исламского эмирата на территории Сирии. 29 декабря Верховный суд признал "Джебхат ан-Нусра" террористической организацией и запретил ее деятельность в РФ.

Радикальная группировка "Джебхат ан-Нусра". Досье

"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии.

Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признана террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года).

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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