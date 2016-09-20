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Китай увеличит ежегодное финансирование программ ООН на $100 млн к 2020 году

Международная панорама
20 сентября, 6:29 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин
По словам премьер-министра КНР, взносы страны в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в течение следующих трех лет достигнут $18 млн
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ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай увеличит ежегодный объем финансирования программ развития ООН на $100 млн к 2020 году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом в понедельник на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай продолжит предпринимать неустанные усилия по поддержанию устойчивого развития и будет принимать активное участие в сотрудничестве с международным сообществом в этой сфере", - подчеркнул глава китайского правительства.

Он также сообщил, что взносы КНР в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в течение следующих трех лет достигнут $18 млн.

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