Китай увеличит ежегодное финансирование программ ООН на $100 млн к 2020 году

ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Китай увеличит ежегодный объем финансирования программ развития ООН на $100 млн к 2020 году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом в понедельник на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян.

"Китай продолжит предпринимать неустанные усилия по поддержанию устойчивого развития и будет принимать активное участие в сотрудничестве с международным сообществом в этой сфере", - подчеркнул глава китайского правительства.

Он также сообщил, что взносы КНР в Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией в течение следующих трех лет достигнут $18 млн.