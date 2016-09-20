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Трамп презентовал интерактивную систему учета звонков своим сторонникам

Международная панорама
20 сентября, 6:25 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Система названа Trump Talk и позволяет делать звонки с сотового телефона или компьютера сторонникам кандидата в президенты
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Избирательный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии объявил в понедельник о начале эксплуатации интерактивной системы учета телефонных звонков сторонников Дональда Трампа. Система похожа на игру и предусматривает вознаграждение рекордсменов.

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Как пояснил представитель штаба республиканца Камило Сандовал, главная цель - повысить популярность лозунга кампании "Сделаем Америку вновь великой" (Make America Great Again) и попутно довести до максимума масштаб поддержки миллиардера. "У каждого из армии добровольцев Трампа много азарта. Каждый лишний избиратель с помощью всего нескольких звонков в день способен существенно повлиять на ход гонки. Каждый такой звонок делает нас на шаг ближе к восстановлению былого величия Америки", - сказал Сандовал.

Система названа Trump Talk и позволяет делать звонки с сотового телефона или компьютера сторонникам кандидата в президенты. При достижении или превышении определенного числа звонков пользователю присуждается приз. Штаб Трампа не уточнил, какого рода вознаграждения можно получить таким образом. Trump Talk запрограммирована задавать определенные вопросы абоненту при вводе личного пароля и в дальнейшем учитывать полученные ответы для персонализации.

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