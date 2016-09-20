Число случаев разглашения сведений по президентской кампании США может вырасти

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Число случаев разглашения важных сведений, касающихся президентской кампании в США, будет расти. Об этом заявил в понедельник в интервью CBS глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джон Бреннан, отвечая на вопрос о возможных кибератаках на американскую избирательную систему.

"Мы приближаемся ко дню выборов, так что будут предприниматься новые попытки по использованию, сбору, возможно, разглашению сведений, которые как-то связаны с президентской кампанией", - отметил Бреннан. Тем не менее он не стал обсуждать избирательную кампанию, настаивая на том, что не является ни демократом, ни республиканцем.

Однако шеф разведслужбы уверен, что не будет применять в отношении экстремистов и подозреваемых в терроризме лиц такие жесткие пытки, как имитацию утопления, что поддерживает кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп. "Я бы отказался выполнять указания по проведению имитации утопления, - отметил директор управления. - Я просто скажу "нет".

Журналист уточнил, будет ли Бреннан противиться даже приказу главнокомандующего страны. "Безусловно, даже если это будет президент", - ответил он.

Ранее Трамп высказался за применение в отношении экстремистов и подозреваемых в терроризме лиц жестких пыток, включая имитацию утопления. "Я бы разрешил проводить гораздо больше подобных пыток", - заверил он. "Вам ведь нужно получить информацию и получить ее быстро. Вы не можете быть мягкими и слабыми", - отметил республиканец, говоря о радикальных методах допроса, подчеркнув, что "это работает".

Выбор Америки: кто претендует на главный пост в США