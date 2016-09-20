Порошенко провел переговоры с кандидатом в президенты США Хилари Клинтон

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КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко встретился с кандидатом на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Встреча состоялась на полях 71-й сессии Генеральной ассамблеи (ГА) ООН.
"Петр Порошенко проинформировал Хиллари Клинтон о ситуации в Донбассе. Глава украинского государства подчеркнул, что сегодня Украина борется за свободу и демократические ценности, которые объединят весь цивилизованный мир", - говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
Порошенко также поблагодарил Хиллари Клинтон за постоянную и твердую поддержку Украины.
В ответ кандидат в президенты отметила, что за последнее время Украина достигла "важного прогресса в осуществлении реформ и выразила свою поддержку в их продолжении".
В пресс-службе ранее сообщали, что глава украинского государства планирует также провести встречу с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.