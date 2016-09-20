Франция впервые экстрадировала в Китай беглого коррупционера

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ПЕКИН, 20 сентября. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Власти Франции впервые после подписания и вступления в силу между двумя странами соглашения об экстрадиции выдали Китаю беглого преступника. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении министерства общественной безопасности КНР.
Как говорится в заявлении ведомства, по версии следствия подозреваемый по фамилии Чэнь с 2009 по 2012 год нелегально присвоил государственные средства на общую сумму в 20 млн юаней (около $3 млн). После этого он бежал во Францию в марте 2013 года, однако в октябре 2015 года по запросу Интерпола его задержала французская полиция.
Согласно сообщению министерства, выдача подозреваемого произошла в рамках операции "Охота на лис - 2016", которая направлена на экстрадицию в Китай беглых преступников, совершивших экономические преступления на родине. Всего в рамках этой операции властям Китая были выданы 409 подозреваемых.