Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследования

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БИШКЕК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск для прохождения медицинского обследования. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.
"Президент ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования", - заявили в пресс-службе. По словам ее сотрудников, предположительно, Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября. "Состояние здоровья главы государства не вызывает опасений", - отметили в пресс-службе.
Из-за проблем со здоровьем Атамбаев вынужден был отменить рабочий визит в Нью-Йорк, где собирался принять участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства почувствовал недомогание, находясь в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, через который он летел в США. Прямо в аэропорту ему было сделано предварительное обследование, по результатам которого у президента были выявлены "симптомы проблем с сердцем". Турецкие медики рекомендовали Атамбаеву пройти углубленное медицинское обследование
Делегацию республики на сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.