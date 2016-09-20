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Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследования

Международная панорама
20 сентября, 9:16 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
У Атамбаева были выявлены симптомы проблем с сердцем
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Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССС

БИШКЕК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев взял краткосрочный отпуск для прохождения медицинского обследования. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе главы государства.

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"Президент ушел в краткосрочный отпуск с сегодняшнего дня, это вызвано необходимостью прохождения тщательного медицинского обследования", - заявили в пресс-службе. По словам ее сотрудников, предположительно, Атамбаев вернется в Бишкек и приступит к работе 1 октября. "Состояние здоровья главы государства не вызывает опасений", - отметили в пресс-службе.

Из-за проблем со здоровьем Атамбаев вынужден был отменить рабочий визит в Нью-Йорк, где собирался принять участие в общих дебатах на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства почувствовал недомогание, находясь в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле, через который он летел в США. Прямо в аэропорту ему было сделано предварительное обследование, по результатам которого у президента были выявлены "симптомы проблем с сердцем". Турецкие медики рекомендовали Атамбаеву пройти углубленное медицинское обследование

Делегацию республики на сессии Генеральной Ассамблеи ООН возглавит министр иностранных дел Киргизии Эрлан Абдылдаев.

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Персоны
Атамбаев, Алмазбек Шаршенович
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