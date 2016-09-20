Минск и Вашингтон отмечают необходимость сохранения положительной динамики в отношениях

Сингапурский повар продает секрет своего соуса для курицы с рисом за $1,4 млнОбщество 20 сентября, 9:52
На Джима Керри подали в суд за причастность к смерти бывшей девушкиПроисшествия 20 сентября, 9:50
ЦИК Узбекистана принял документы по кандидатам на пост президента еще от двух партийМеждународная панорама 20 сентября, 9:29
Медведь ранил охотника в поселке на севере Красноярского краяСибирь 20 сентября, 9:28
Президент Киргизии взял отпуск для прохождения медобследованияМеждународная панорама 20 сентября, 9:16
СМИ: Минфин РФ предлагает в 2017 г. повысить НДПИ на газ для независимых производителейЭкономика и бизнес 20 сентября, 9:05
Столичные парконы оснастят видеорегистраторамиОбщество 20 сентября, 9:02
Глава "Альпари Голд": инвесторы в РФ начинают осознавать преимущества инвестиционных монетНовости партнеров 20 сентября, 9:00
СМИ: совладелец группы ПИК Гордеев покупает "Мортон"Экономика и бизнес 20 сентября, 8:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд отметили в ходе встречи в Нью-Йорке необходимость сохранения положительной динамики в отношениях между двумя странами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"Отдельное внимание на переговорах стороны уделили обсуждению мер, крайне важных для полной нормализации взаимодействия между Белоруссией и США", - подчеркнули в МИД РБ.
Там сообщили, что собеседники обменялись мнениями и по ситуации в регионе Восточной Европы.
Глава МИД РБ в ходе переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Нью-Йорке также "приветствовал шаги по нормализации отношений между Россией и Турцией". "Владимир Макей также подтвердил позицию Белоруссии о солидарности с властями и народом Турции в связи с попыткой переворота в стране в июле 2016 года", - отметили в пресс-службе МИД РБ.