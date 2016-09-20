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Минск и Вашингтон отмечают необходимость сохранения положительной динамики в отношениях

Международная панорама
20 сентября, 9:35 UTC+3 МИНСК МИНСК 20, сентября. /ТАСС
Стороны также обменялись мнениями и по ситуации в регионе Восточной Европы
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МИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей и помощник государственного секретаря США Виктория Нуланд отметили в ходе встречи в Нью-Йорке необходимость сохранения положительной динамики в отношениях между двумя странами. Об этом во вторник сообщила пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"Отдельное внимание на переговорах стороны уделили обсуждению мер, крайне важных для полной нормализации взаимодействия между Белоруссией и США", - подчеркнули в МИД РБ.

Там сообщили, что собеседники обменялись мнениями и по ситуации в регионе Восточной Европы.

Глава МИД РБ в ходе переговоров со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Нью-Йорке также "приветствовал шаги по нормализации отношений между Россией и Турцией". "Владимир Макей также подтвердил позицию Белоруссии о солидарности с властями и народом Турции в связи с попыткой переворота в стране в июле 2016 года", - отметили в пресс-службе МИД РБ.

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